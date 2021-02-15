https://ria.ru/20210215/martirosyan-1597493073.html

В Сети спорят по поводу нового клипа Галустяна о российском шоу-бизнесе

В Сети спорят по поводу нового клипа Галустяна о российском шоу-бизнесе

В сети спорят по поводу нового клипа Михаила Галустяна, выступающего под псевдонимом Супер Жорик, на трек "Чао! Чао!", в котором шоумен высмеивает отечественный РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:40

2021-02-15T17:40

2021-02-15T17:40

моргенштерн (алишер моргенштерн)

давид манукян (dava)

тимати (тимур юнусов)

ольга бузова

гарик мартиросян

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михаил галустян

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В сети спорят по поводу нового клипа Михаила Галустяна, выступающего под псевдонимом Супер Жорик, на трек "Чао! Чао!", в котором шоумен высмеивает отечественный шоу-бизнес. Оказавшись на дне то ли океана, то ли моря герой Галустяна встречает различных "существ". У них лица главных звезд эстрады и Сети. Например, Ольга Бузова и Давид Манукян показаны в виде гигантских спрутов, Тимати в образе татуированного морского котика, Моргенштерна вообще превратили в пришельца, и многие другие. Убегая от всех этих монстров, Супер Жорик еще и за привлекательной "золотой рыбкой" успевает приударить (ее личность пока не расшифрована). В комментариях мнения пользователей о ролике разошлись. По словам некоторых зрителей, несмотря на юмор и старания аниматоров, эта работа Галустяна получилась слабой. "Такое себе, до Пирожкова далеко", "Сейчас 2021, вроде, а клип выглядит так, будто мы в 2003-м", — написали они.Однако большинство все же отметило, что шоумену и его команде удалось создать позитивное видео, которое "можно смотреть вечно"."Очень смешно. Спасибо. Подняли настроение", "Сколько отсылок в одном видео. Самое прикольное — это Морген — инопланетянин и футболисты — птицы", "Всех в клип засунули. Вышло классно", — поделились впечатлением пользователи. Над роликом работали режиссеры Давид и Айк Саакянц, рисовал художник Эрнест Мурадян, а продюсировал проект — шоумен и резидент Comedy Club Гарик Мартиросян.

https://ria.ru/20200608/1572641836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), давид манукян (dava), тимати (тимур юнусов), ольга бузова, гарик мартиросян, новости культуры, шоу-бизнес, youtube, михаил галустян, знаменитости, звезды