https://ria.ru/20210215/makey-1597487401.html

Глава МИД Белоруссии рассказал о поддержке республики другими странами

Глава МИД Белоруссии рассказал о поддержке республики другими странами

Внешние связи Минска не ограничиваются Москвой, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T10:12

2021-02-15T10:12

2021-02-15T11:32

светлана тихановская

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

москва

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Внешние связи Минска не ограничиваются Москвой, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.По его словам, несмотря на прошедшие в стране протесты и реакцию международного сообщества, у республики осталось много партнеров.Кроме того, Белоруссия не расторгала отношения с ЕС, а с некоторыми европейскими странами объем товарооборота даже увеличился, подчеркнул Макей.После прошедших в августе выборов президента Белоруссии, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. Их подавляли с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.

https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597091919.html

москва

белоруссия

сша

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светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, москва, белоруссия, сша, в мире