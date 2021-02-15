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Глава МИД Белоруссии рассказал о поддержке республики другими странами
Глава МИД Белоруссии рассказал о поддержке республики другими странами
Внешние связи Минска не ограничиваются Москвой, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:12
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светлана тихановская
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
москва
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Внешние связи Минска не ограничиваются Москвой, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.По его словам, несмотря на прошедшие в стране протесты и реакцию международного сообщества, у республики осталось много партнеров.Кроме того, Белоруссия не расторгала отношения с ЕС, а с некоторыми европейскими странами объем товарооборота даже увеличился, подчеркнул Макей.После прошедших в августе выборов президента Белоруссии, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. Их подавляли с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
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светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, москва, белоруссия, сша, в мире

Глава МИД Белоруссии рассказал о поддержке республики другими странами

10:12 15.02.2021 (обновлено: 11:32 15.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев РИА Новости. Внешние связи Минска не ограничиваются Москвой, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
По его словам, несмотря на прошедшие в стране протесты и реакцию международного сообщества, у республики осталось много партнеров.
"У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги — с Китаем, Пакистаном, другими", — отметил собеседник агентства.
Кроме того, Белоруссия не расторгала отношения с ЕС, а с некоторыми европейскими странами объем товарооборота даже увеличился, подчеркнул Макей.
"Поэтому говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал", — подытожил министр.
После прошедших в августе выборов президента Белоруссии, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. Их подавляли с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
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