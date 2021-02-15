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Экс-соратник Каддафи обвинил Запад в организации переворота в Ливии
Экс-соратник Каддафи обвинил Запад в организации переворота в Ливии
Протестные акции в Ливии в 2011 году и вторжение НАТО в эту страну было спланированной акцией Запада для взятия под контроль ливийских ресурсов, заявил в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:14
2021-02-15T12:14
обострение конфликта в ливии
правительство национального согласия ливии (пнс)
муаммар каддафи
ливия
в мире
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КАИР, 15 фев – РИА Новости, Рафаэль Даминов. Протестные акции в Ливии в 2011 году и вторжение НАТО в эту страну было спланированной акцией Запада для взятия под контроль ливийских ресурсов, заявил в интервью РИА Новости бывший официальный представитель правительства Муамара Каддафи Муса Ибрагим.Десять лет назад, 15 февраля 2011 года, в Ливии начались акции протеста с требованием ухода лидера страны Муамара Каддафи, правившего более 40 лет.По словам Ибрагима, власти Джамахирии с самого начала протестов знали о заговоре против Ливии и рассказали об этом "друзьям в арабском регионе и в Африке".По словам политика, одной из причин вторжения в Ливию Североатлантического альянса также стал курс Муамара Каддафи на освобождение Африки от западной гегемонии. Бывший ливийский лидер, говорит он, планировал основать Центральный африканский банк, который бы освободил Африку от мировой финансовой системы. Власти страны готовились способствовать принятию единой для континента золотой валюты – афро, которая должна была занять место доллара, сказал Ибрагим.После свержения и убийства Каддафи Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.Форум ливийского политического диалога, проходящий под эгидой ООН, в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до проведения всеобщих выборов в конце декабря.Новым главой Президентского совета по итогам проведенного голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Его заместителями в Президентском совете стали Муса аль-Куни и Абдалла Хуссейн аль-Лафи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба. Согласно процедуре утверждения переходной власти, новому правительству еще предстоит заручиться доверием Палаты представителей (парламента Ливии), заседающей на востоке страны.
https://ria.ru/20210128/liviya-1595002413.html
https://ria.ru/20200216/1564795528.html
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обострение конфликта в ливии, правительство национального согласия ливии (пнс), муаммар каддафи, ливия, в мире

Экс-соратник Каддафи обвинил Запад в организации переворота в Ливии

12:14 15.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" Каддафи
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и Зеленую книгу Каддафи - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КАИР, 15 фев – РИА Новости, Рафаэль Даминов. Протестные акции в Ливии в 2011 году и вторжение НАТО в эту страну было спланированной акцией Запада для взятия под контроль ливийских ресурсов, заявил в интервью РИА Новости бывший официальный представитель правительства Муамара Каддафи Муса Ибрагим.
Десять лет назад, 15 февраля 2011 года, в Ливии начались акции протеста с требованием ухода лидера страны Муамара Каддафи, правившего более 40 лет.
По словам Ибрагима, власти Джамахирии с самого начала протестов знали о заговоре против Ливии и рассказали об этом "друзьям в арабском регионе и в Африке".
"Это спланированная акция западных стран для того, чтобы разрушить Ливию, чтобы завладеть ее нефтью и пользоваться ее стратегическим положением, поставив во главе ее своих агентов", - считает Ибрагим.
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По словам политика, одной из причин вторжения в Ливию Североатлантического альянса также стал курс Муамара Каддафи на освобождение Африки от западной гегемонии. Бывший ливийский лидер, говорит он, планировал основать Центральный африканский банк, который бы освободил Африку от мировой финансовой системы. Власти страны готовились способствовать принятию единой для континента золотой валюты – афро, которая должна была занять место доллара, сказал Ибрагим.
"Это вызвало испуг на Западе. Они потребовали от Ливии, чтобы она прекратила эту программу. Муамар Каддафи отверг эти угрозы", - заявил Ибрагим.
После свержения и убийства Каддафи Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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Форум ливийского политического диалога, проходящий под эгидой ООН, в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до проведения всеобщих выборов в конце декабря.
Новым главой Президентского совета по итогам проведенного голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Его заместителями в Президентском совете стали Муса аль-Куни и Абдалла Хуссейн аль-Лафи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба. Согласно процедуре утверждения переходной власти, новому правительству еще предстоит заручиться доверием Палаты представителей (парламента Ливии), заседающей на востоке страны.
 
Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Муаммар КаддафиЛивияВ мире
 
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