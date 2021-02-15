https://ria.ru/20210215/kryshi-1597605439.html

Почти все крыши социальных объектов в Москве очистили от снега

Почти все крыши социальных объектов в Москве очистили от снега

Практически все крыши социальных объектов, а также особо опасные крыши в Москве очищены от снега, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:55

2021-02-15T20:55

2021-02-15T20:55

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/32359/99/323599981_0:27:2815:1610_1920x0_80_0_0_bcd665277ca354b00e657c8b911d83f9.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Практически все крыши социальных объектов, а также особо опасные крыши в Москве очищены от снега, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Коммунальщики в столице продолжают очистку после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра)."Очистка крышного пространства - примерно только тысяча объектов двускатных крыш в одной системе образования. Их надо почистить, и сегодня практически почистили. Почистили практически все крыши на объектах здравоохранения, социальной сферы, спортивных сооружений", - отметил Бирюков в эфире телеканала "Россия 24"."Двести шестьдесят три объекта в городе - это особо опасные объекты..., если не убрать снег с крыши, его там набралось уже более 50 сантиметров, то, конечно, могут быть и складывания крыш, и обрушения, поэтому первоочередным образом на этих зданиях велась работа по очистке крышного пространства", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20210214/kryshi-1597434539.html

https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва