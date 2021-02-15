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Почти все крыши социальных объектов в Москве очистили от снега
Почти все крыши социальных объектов в Москве очистили от снега
Практически все крыши социальных объектов, а также особо опасные крыши в Москве очищены от снега, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:55
2021-02-15T20:55
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Практически все крыши социальных объектов, а также особо опасные крыши в Москве очищены от снега, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Коммунальщики в столице продолжают очистку после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра)."Очистка крышного пространства - примерно только тысяча объектов двускатных крыш в одной системе образования. Их надо почистить, и сегодня практически почистили. Почистили практически все крыши на объектах здравоохранения, социальной сферы, спортивных сооружений", - отметил Бирюков в эфире телеканала "Россия 24"."Двести шестьдесят три объекта в городе - это особо опасные объекты..., если не убрать снег с крыши, его там набралось уже более 50 сантиметров, то, конечно, могут быть и складывания крыш, и обрушения, поэтому первоочередным образом на этих зданиях велась работа по очистке крышного пространства", - добавил заммэра.
https://ria.ru/20210214/kryshi-1597434539.html
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петр бирюков, москва

Почти все крыши социальных объектов в Москве очистили от снега

20:55 15.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОчистка крыш от снега и льда в Москве
Очистка крыш от снега и льда в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Практически все крыши социальных объектов, а также особо опасные крыши в Москве очищены от снега, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Коммунальщики в столице продолжают очистку после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра).
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Московские коммунальщики взяли под особый контроль очистку крыш от снега
"Очистка крышного пространства - примерно только тысяча объектов двускатных крыш в одной системе образования. Их надо почистить, и сегодня практически почистили. Почистили практически все крыши на объектах здравоохранения, социальной сферы, спортивных сооружений", - отметил Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".
"Двести шестьдесят три объекта в городе - это особо опасные объекты..., если не убрать снег с крыши, его там набралось уже более 50 сантиметров, то, конечно, могут быть и складывания крыш, и обрушения, поэтому первоочередным образом на этих зданиях велась работа по очистке крышного пространства", - добавил заммэра.
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Петр БирюковМосква
 
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