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В США арестовали подозреваемого в серии убийств и покушений в Нью-Йорке
В США арестовали подозреваемого в серии убийств и покушений в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в серии убийств и покушений в городском метро, пишет газета New York Times. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:30
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в серии убийств и покушений в городском метро, пишет газета New York Times.Инциденты в нью-йоркской подземке произошли в интервале 24 часов в пятницу и субботу. Два человека были зарезаны насмерть, еще двое получили ранения.В воскресенье полицией был арестован 21-летний Ригоберто Лопес, которому предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.Как выяснилось, молодой человек без определенного местожительства нападал в метро на других бездомных без какого-либо явного мотива. В момент нападения его жертвы спали.В прошлом Лопес уже несколько раз арестовывался за различные правонарушения, а также проходил курс лечения в психиатрической больнице. В последнее время он жил в отеле, который власти Нью-Йорка использовали как приют для бездомных людей.
https://ria.ru/20210130/pelosi-1595275133.html
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нью-йорк (город), сша, в мире

В США арестовали подозреваемого в серии убийств и покушений в Нью-Йорке

11:30 15.02.2021 (обновлено: 11:52 15.02.2021)
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsПолицейский патруль на линии А нью-йоркского метрополитена после серии нападений со смертельным исходом
Полицейский патруль на линии А нью-йоркского метрополитена после серии нападений со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Bebeto Matthews
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в серии убийств и покушений в городском метро, пишет газета New York Times.
Инциденты в нью-йоркской подземке произошли в интервале 24 часов в пятницу и субботу. Два человека были зарезаны насмерть, еще двое получили ранения.
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В воскресенье полицией был арестован 21-летний Ригоберто Лопес, которому предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.
Как выяснилось, молодой человек без определенного местожительства нападал в метро на других бездомных без какого-либо явного мотива. В момент нападения его жертвы спали.
В прошлом Лопес уже несколько раз арестовывался за различные правонарушения, а также проходил курс лечения в психиатрической больнице. В последнее время он жил в отеле, который власти Нью-Йорка использовали как приют для бездомных людей.
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