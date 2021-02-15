https://ria.ru/20210215/kriminal-1597498124.html

В США арестовали подозреваемого в серии убийств и покушений в Нью-Йорке

В США арестовали подозреваемого в серии убийств и покушений в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в серии убийств и покушений в городском метро, пишет газета New York Times. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:30

2021-02-15T11:30

2021-02-15T11:52

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала подозреваемого в серии убийств и покушений в городском метро, пишет газета New York Times.Инциденты в нью-йоркской подземке произошли в интервале 24 часов в пятницу и субботу. Два человека были зарезаны насмерть, еще двое получили ранения.В воскресенье полицией был арестован 21-летний Ригоберто Лопес, которому предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.Как выяснилось, молодой человек без определенного местожительства нападал в метро на других бездомных без какого-либо явного мотива. В момент нападения его жертвы спали.В прошлом Лопес уже несколько раз арестовывался за различные правонарушения, а также проходил курс лечения в психиатрической больнице. В последнее время он жил в отеле, который власти Нью-Йорка использовали как приют для бездомных людей.

https://ria.ru/20210130/pelosi-1595275133.html

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нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), сша, в мире