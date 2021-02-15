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Аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада
Аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада
Аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов до 11.00 мск в связи с сильным циклоном и снегопадом, три самолета уже ушли на запасные аэродромы, сообщает... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:05
2021-02-15T11:15
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КРАСНОДАР, 15 фев - РИА Новости. Аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов до 11.00 мск в связи с сильным циклоном и снегопадом, три самолета уже ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.На минувшей неделе метеорологи прогнозировали ухудшение погоды в регионе ориентировочно до 20 февраля. С вечера пятницы краснодарский аэропорт перешел на усиленный режим работы."Сегодня ночью столицу Кубани накрыл сильнейший циклон, ожидавшийся в выходные. По прогнозам синоптиков снегопад будет идти целый день. С 00.00 часов аэропорт перешел на усиленный режим работы. С 4.00 идет интенсивная расчистка аэродрома... До 11.00 аэродром закрыт, 6 рейсов задержаны, 3 борта ушли в запасные аэропорты", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ситуации аномальных погодных все усилия служб аэропорта направлены на то, чтобы снизить влияние стихии на расписание полетов и соблюсти авиационные правила, в частности, обеспечить необходимый коэффициент сцепления на взлетной полосе. Однако при обильном снегопаде даже в случае интенсивной обработки и расчистки не всегда удается достичь таких нормативов оперативно, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210213/snegopad-1597366810.html
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туризм, новости - туризм, краснодар, общество

Аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада

09:05 15.02.2021 (обновлено: 11:15 15.02.2021)
 
© Фото : Международный аэропорт Краснодар им Екатерины IIСнегопад в аэропорту Краснодара
Снегопад в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Международный аэропорт Краснодар им Екатерины II
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КРАСНОДАР, 15 фев - РИА Новости. Аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов до 11.00 мск в связи с сильным циклоном и снегопадом, три самолета уже ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
На минувшей неделе метеорологи прогнозировали ухудшение погоды в регионе ориентировочно до 20 февраля. С вечера пятницы краснодарский аэропорт перешел на усиленный режим работы.
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"Сегодня ночью столицу Кубани накрыл сильнейший циклон, ожидавшийся в выходные. По прогнозам синоптиков снегопад будет идти целый день. С 00.00 часов аэропорт перешел на усиленный режим работы. С 4.00 идет интенсивная расчистка аэродрома... До 11.00 аэродром закрыт, 6 рейсов задержаны, 3 борта ушли в запасные аэропорты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ситуации аномальных погодных все усилия служб аэропорта направлены на то, чтобы снизить влияние стихии на расписание полетов и соблюсти авиационные правила, в частности, обеспечить необходимый коэффициент сцепления на взлетной полосе. Однако при обильном снегопаде даже в случае интенсивной обработки и расчистки не всегда удается достичь таких нормативов оперативно, поясняет пресс-служба.
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