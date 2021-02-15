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На Урале под рухнувшей кровлей котельной нашли тело второго погибшего
На Урале под рухнувшей кровлей котельной нашли тело второго погибшего
Тело второго погибшего найдено на месте обрушения кровли котельной в поселке Бисерть Свердловской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:34
2021-02-15T20:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Тело второго погибшего найдено на месте обрушения кровли котельной в поселке Бисерть Свердловской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее в понедельник сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек, судьба еще одного оставалась неизвестной. По данным СК, в момент обрушения двое мужчин разбирали металлические конструкции в здании, которое находилось на консервации."Тело второго погибшего тоже нашли, направляется на судмедэкспертизу. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.Как отметили в СУСК, личности обоих погибших пока устанавливаются, следователи допрашивают очевидцев произошедшего.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия

На Урале под рухнувшей кровлей котельной нашли тело второго погибшего

20:34 15.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Тело второго погибшего найдено на месте обрушения кровли котельной в поселке Бисерть Свердловской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее в понедельник сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек, судьба еще одного оставалась неизвестной. По данным СК, в момент обрушения двое мужчин разбирали металлические конструкции в здании, которое находилось на консервации.
"Тело второго погибшего тоже нашли, направляется на судмедэкспертизу. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.
Как отметили в СУСК, личности обоих погибших пока устанавливаются, следователи допрашивают очевидцев произошедшего.
Обрушение строительных лесов на Лубянском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьПроисшествия
 
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