Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/kosovo-1597476345.html
В Косово побеждает радикальное "Самоопределение" с 48,1% голосов
В Косово побеждает радикальное "Самоопределение" с 48,1% голосов
На выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово побеждает радикальное движение "Самоопределение" с 48,1% голосов, сообщила Центральная... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:06
2021-02-15T08:06
россия
альбин курти
хашим тачи
нато
косово
приштина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155949/34/1559493422_0:281:3072:2008_1920x0_80_0_0_445e7ad5ec3f3ddd8e9bb464fbd010c3.jpg
БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. На выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово побеждает радикальное движение "Самоопределение" с 48,1% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Косово после обработки 97,14% бюллетеней.В Косово в воскресенье прошли досрочные выборы в "парламент". Участки для голосования на парламентских выборах закрылись в 19.00 по местному времени (21.00 мск), в ходе голосования выявлены два нарушения, сообщила косовская полиция. Правом голоса обладали около 1,8 миллиона человек, они голосовали на 2,3 тысячи участков, которые были открыты с 7.00 (9.00 мск).Согласно опубликованным результатам ЦИК, "Самоопределение" Альбина Курти получает 48,1% голосов, правившая долгое время Демократическая партия Косово экс-президента Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели, которые находятся в Гааге под судом за военные преступления, получила 17,35%, на третьем месте - "Демократический союз Косово" нынешнего премьера Авдулаха Хоти с 13,18% поддержки избирателей. За "Альянс за будущее Косово" экс-премьера и бывшего полевого командира ОАК Рамуша Харадиная проголосовали 7,42% избирателей.Курти уже провозгласил победу своего движения, хотя сам по решению суда не был в партийных списках, так как признан виновным в распылении слезоточивого газа в парламенте в 2015 году."Путь, который перед нам долог, у нас будут препятствия, и мы допустим ошибки, но имеем благородную цель. Не будем никому мстить, но будем требовать справедливости. Каждый из нас должен взять на себя ответственность, чтобы сделать нашу землю лучшим местом для жизни", - заявил политик журналистам в штабе партии."Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи. По предварительным расчетам, движение получит 55 мест в косовском заксобрании.Косовский однопалатный "парламент" составляют 120 депутатов, при этом 10 мандатов зарезервировано для сербов, еще 10 - для представителей других нацменьшинств. За места в "парламенте" боролись 28 политических партий, коалиций, гражданских инициатив, из которых три представляют интересы местных сербов. Крупнейшая их партия – "Сербский список" – получила 5,29% голосов и все 10 отведенных по квоте мандатов.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20210214/kosovo-1597417715.html
https://ria.ru/20201215/posrednichestvo-1589393767.html
https://ria.ru/20201106/tachi-1583338607.html
россия
косово
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155949/34/1559493422_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_96fdf3e2b1886a5460ef43ef5f3d564f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, альбин курти, хашим тачи, нато, косово, приштина, в мире

В Косово побеждает радикальное "Самоопределение" с 48,1% голосов

08:06 15.02.2021
 
© AP Photo / Darko VojinovicВнеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. На выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово побеждает радикальное движение "Самоопределение" с 48,1% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Косово после обработки 97,14% бюллетеней.
В Косово в воскресенье прошли досрочные выборы в "парламент". Участки для голосования на парламентских выборах закрылись в 19.00 по местному времени (21.00 мск), в ходе голосования выявлены два нарушения, сообщила косовская полиция. Правом голоса обладали около 1,8 миллиона человек, они голосовали на 2,3 тысячи участков, которые были открыты с 7.00 (9.00 мск).
Празднование дня Независимости Косово 17 февраля 2010 г. - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 13:28
США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием
Согласно опубликованным результатам ЦИК, "Самоопределение" Альбина Курти получает 48,1% голосов, правившая долгое время Демократическая партия Косово экс-президента Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели, которые находятся в Гааге под судом за военные преступления, получила 17,35%, на третьем месте - "Демократический союз Косово" нынешнего премьера Авдулаха Хоти с 13,18% поддержки избирателей. За "Альянс за будущее Косово" экс-премьера и бывшего полевого командира ОАК Рамуша Харадиная проголосовали 7,42% избирателей.
Курти уже провозгласил победу своего движения, хотя сам по решению суда не был в партийных списках, так как признан виновным в распылении слезоточивого газа в парламенте в 2015 году.
"Путь, который перед нам долог, у нас будут препятствия, и мы допустим ошибки, но имеем благородную цель. Не будем никому мстить, но будем требовать справедливости. Каждый из нас должен взять на себя ответственность, чтобы сделать нашу землю лучшим местом для жизни", - заявил политик журналистам в штабе партии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 20:07
Лавров призвал Евросоюз выполнять свою роль посредника по Косово
"Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи. По предварительным расчетам, движение получит 55 мест в косовском заксобрании.
Косовский однопалатный "парламент" составляют 120 депутатов, при этом 10 мандатов зарезервировано для сербов, еще 10 - для представителей других нацменьшинств. За места в "парламенте" боролись 28 политических партий, коалиций, гражданских инициатив, из которых три представляют интересы местных сербов. Крупнейшая их партия – "Сербский список" – получила 5,29% голосов и все 10 отведенных по квоте мандатов.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября 2020, 11:56
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу Косово Хашима Тачи
 
РоссияАльбин КуртиХашим ТачиНАТОКосовоПриштинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке рассказали о серьезном вызове, который им бросили мошенники
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния