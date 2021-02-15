https://ria.ru/20210215/kosovo-1597476345.html

В Косово побеждает радикальное "Самоопределение" с 48,1% голосов

В Косово побеждает радикальное "Самоопределение" с 48,1% голосов

На выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово побеждает радикальное движение "Самоопределение" с 48,1% голосов, сообщила Центральная... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:06

2021-02-15T08:06

2021-02-15T08:06

россия

альбин курти

хашим тачи

нато

косово

приштина

в мире

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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. На выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово побеждает радикальное движение "Самоопределение" с 48,1% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Косово после обработки 97,14% бюллетеней.В Косово в воскресенье прошли досрочные выборы в "парламент". Участки для голосования на парламентских выборах закрылись в 19.00 по местному времени (21.00 мск), в ходе голосования выявлены два нарушения, сообщила косовская полиция. Правом голоса обладали около 1,8 миллиона человек, они голосовали на 2,3 тысячи участков, которые были открыты с 7.00 (9.00 мск).Согласно опубликованным результатам ЦИК, "Самоопределение" Альбина Курти получает 48,1% голосов, правившая долгое время Демократическая партия Косово экс-президента Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели, которые находятся в Гааге под судом за военные преступления, получила 17,35%, на третьем месте - "Демократический союз Косово" нынешнего премьера Авдулаха Хоти с 13,18% поддержки избирателей. За "Альянс за будущее Косово" экс-премьера и бывшего полевого командира ОАК Рамуша Харадиная проголосовали 7,42% избирателей.Курти уже провозгласил победу своего движения, хотя сам по решению суда не был в партийных списках, так как признан виновным в распылении слезоточивого газа в парламенте в 2015 году."Путь, который перед нам долог, у нас будут препятствия, и мы допустим ошибки, но имеем благородную цель. Не будем никому мстить, но будем требовать справедливости. Каждый из нас должен взять на себя ответственность, чтобы сделать нашу землю лучшим местом для жизни", - заявил политик журналистам в штабе партии."Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи. По предварительным расчетам, движение получит 55 мест в косовском заксобрании.Косовский однопалатный "парламент" составляют 120 депутатов, при этом 10 мандатов зарезервировано для сербов, еще 10 - для представителей других нацменьшинств. За места в "парламенте" боролись 28 политических партий, коалиций, гражданских инициатив, из которых три представляют интересы местных сербов. Крупнейшая их партия – "Сербский список" – получила 5,29% голосов и все 10 отведенных по квоте мандатов.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210214/kosovo-1597417715.html

https://ria.ru/20201215/posrednichestvo-1589393767.html

https://ria.ru/20201106/tachi-1583338607.html

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россия, альбин курти, хашим тачи, нато, косово, приштина, в мире