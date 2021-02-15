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Двух хакасских чиновников обвинили в коррупции
Двух хакасских чиновников обвинили в коррупции
Помощник руководителя аппарата главы Хакасии Виктор Гаранин арестован по обвинению в подстрекательстве к получению крупной взятки, директор регионального... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T06:34
2021-02-15T07:07
следственный комитет россии (ск рф)
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Помощник руководителя аппарата главы Хакасии Виктор Гаранин арестован по обвинению в подстрекательстве к получению крупной взятки, директор регионального автономного учреждения "Леса Хакасии" Андрей Васильев, обвиняемый в получении крупной взятки, отправлен под домашний арест, сообщает ГСУСК РФ по региону.По данным следствия, при реализации схемы незаконного обогащения Васильев получил взятку в размере почти 4 миллиона рублей за заключение договоров купли-продажи древесины, подозреваемый был задержан в момент получения денежных средств, часть полученной суммы предназначалась для последующей передачи Гаранину.Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела также был задержан помощник руководителя аппарата главы Республики Хакасия Виктор Гаранин."Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 6 статьи 290 УК РФ (подстрекательство к получению взятки в особо крупном размере). Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает региональное СУСК.По данным СК, уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по республике.
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следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия, происшествия

Двух хакасских чиновников обвинили в коррупции

06:34 15.02.2021 (обновлено: 07:07 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Помощник руководителя аппарата главы Хакасии Виктор Гаранин арестован по обвинению в подстрекательстве к получению крупной взятки, директор регионального автономного учреждения "Леса Хакасии" Андрей Васильев, обвиняемый в получении крупной взятки, отправлен под домашний арест, сообщает ГСУСК РФ по региону.
По данным следствия, при реализации схемы незаконного обогащения Васильев получил взятку в размере почти 4 миллиона рублей за заключение договоров купли-продажи древесины, подозреваемый был задержан в момент получения денежных средств, часть полученной суммы предназначалась для последующей передачи Гаранину.
"Следственными органами... Андрею Васильеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему с учетом данных о личности обвиняемого, его роли в совершении преступления, содействия следствию судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела также был задержан помощник руководителя аппарата главы Республики Хакасия Виктор Гаранин.
"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 6 статьи 290 УК РФ (подстрекательство к получению взятки в особо крупном размере). Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает региональное СУСК.
По данным СК, уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по республике.
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