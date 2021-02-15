https://ria.ru/20210215/korruptsiya-1597472003.html

Двух хакасских чиновников обвинили в коррупции

Двух хакасских чиновников обвинили в коррупции

Помощник руководителя аппарата главы Хакасии Виктор Гаранин арестован по обвинению в подстрекательстве к получению крупной взятки, директор регионального... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T06:34

2021-02-15T06:34

2021-02-15T07:07

следственный комитет россии (ск рф)

республика хакасия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Помощник руководителя аппарата главы Хакасии Виктор Гаранин арестован по обвинению в подстрекательстве к получению крупной взятки, директор регионального автономного учреждения "Леса Хакасии" Андрей Васильев, обвиняемый в получении крупной взятки, отправлен под домашний арест, сообщает ГСУСК РФ по региону.По данным следствия, при реализации схемы незаконного обогащения Васильев получил взятку в размере почти 4 миллиона рублей за заключение договоров купли-продажи древесины, подозреваемый был задержан в момент получения денежных средств, часть полученной суммы предназначалась для последующей передачи Гаранину.Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела также был задержан помощник руководителя аппарата главы Республики Хакасия Виктор Гаранин."Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 6 статьи 290 УК РФ (подстрекательство к получению взятки в особо крупном размере). Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает региональное СУСК.По данным СК, уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по республике.

https://ria.ru/20210211/arest-1596993612.html

республика хакасия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия, происшествия