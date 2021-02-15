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Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил провести анализ эффективности отечественных вакцин от COVID в отношении новых штаммов вируса, доклад представить до 15... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:02
2021-02-15T18:07
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести анализ эффективности отечественных вакцин от COVID в отношении новых штаммов вируса, доклад представить до 15 марта, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 15 марта.
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россия, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин

Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

18:02 15.02.2021 (обновлено: 18:07 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести анализ эффективности отечественных вакцин от COVID в отношении новых штаммов вируса, доклад представить до 15 марта, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье", - говорится в перечне поручений.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 15 марта.
 
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