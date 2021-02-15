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https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597534236.html
Ученые предупредили об опасности новых штаммов коронавируса
Ученые предупредили об опасности новых штаммов коронавируса
Эксперты американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) во главе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:35
2021-02-15T14:35
наука
энтони фаучи
коронавирус covid-19
здоровье
воз
сша
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эксперты американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) во главе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи опубликовали в журнале JAMA: The Journal of the American Medical Association статью, в которой они описывают процесс возникновения мутаций SARS-CoV-2, а также высказывают обеспокоенность по поводу действенности против новых штаммов коронавируса уже зарегистрированных вакцин. За последние несколько месяцев появилось множество вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Они возникли настолько быстро, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не успела утвердить соответствующую номенклатуру новых штаммов. В литературе фигурируют названия B.1.1.7 для так называемого "британского" варианта и B.1.351 для штамма, впервые идентифицированного в Южной Африке.Появляющиеся данные об этих вариантах свидетельствуют о том, что они обладают повышенной трансмиссивностью и вирулентностью, то есть быстрее и легче передаются и распространяются.По мнению авторов статьи, новые штаммы могут нести несколько различных мутаций, из которых наиболее опасные — изменения в шиповом белке вируса, который используется для проникновения в клетки и их заражения. Именно на этот белок нацелены многие вакцины против COVID-19, и его мутации могут привести к тому, что вакцины будут менее эффективными.Также исследователи отмечают, что вариант B.1.351 может быть частично или полностью устойчив к определенным моноклональным антителам SARS-CoV-2, разрешенным в настоящее время для использования в качестве терапевтических средств."Штамм B.1.351 менее эффективно нейтрализуется плазмой выздоравливающих после COVID-19 пациентов и сыворотками от тех, кто вакцинирован несколькими разрабатываемыми вакцинами. Снижение нейтрализации может быть более чем в 10 раз в случае плазмы выздоравливающих и в 5–6 раз для сыворотки от вакцинированных", — пишут авторы статьи.Эксперты подчеркивают, что пока SARS-CoV-2 продолжает распространяться, он может развиться в новые варианты, и рано считать, что существующие вакцины обеспечат надежную защиту. Очередное подтверждение тому — появление нового эмерджентного штамма 20C/S:452R в Калифорнии, на который пришлось 44 процента образцов, собранных в этом штате в январе 2021 года. Он имеет три изменения аминокислот в шиповом белке. Ученые предупреждают, что предстоит еще долгая борьба с SARS-CoV-2, для успеха которой потребуются длительные и регулярные наблюдения по всему миру, а также усилия по разработке универсальной вакцины против COVID-19, защищающей от всех или хотя бы от большинства вариантов коронавируса.Программы по разработке универсальных вакцин против других болезней с меняющимся характером вируса, например, гриппа, уже существуют во многих странах. Необходимо принять подобные программы и для новой коронавирусной инфекции, считают авторы статьи.
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595992876.html
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, здоровье, воз, сша

Ученые предупредили об опасности новых штаммов коронавируса

14:35 15.02.2021
 
© AP Photo / Alex BrandonДоктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эксперты американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) во главе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи опубликовали в журнале JAMA: The Journal of the American Medical Association статью, в которой они описывают процесс возникновения мутаций SARS-CoV-2, а также высказывают обеспокоенность по поводу действенности против новых штаммов коронавируса уже зарегистрированных вакцин.
За последние несколько месяцев появилось множество вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Они возникли настолько быстро, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не успела утвердить соответствующую номенклатуру новых штаммов. В литературе фигурируют названия B.1.1.7 для так называемого "британского" варианта и B.1.351 для штамма, впервые идентифицированного в Южной Африке.
Появляющиеся данные об этих вариантах свидетельствуют о том, что они обладают повышенной трансмиссивностью и вирулентностью, то есть быстрее и легче передаются и распространяются.
По мнению авторов статьи, новые штаммы могут нести несколько различных мутаций, из которых наиболее опасные — изменения в шиповом белке вируса, который используется для проникновения в клетки и их заражения. Именно на этот белок нацелены многие вакцины против COVID-19, и его мутации могут привести к тому, что вакцины будут менее эффективными.
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Также исследователи отмечают, что вариант B.1.351 может быть частично или полностью устойчив к определенным моноклональным антителам SARS-CoV-2, разрешенным в настоящее время для использования в качестве терапевтических средств.
"Штамм B.1.351 менее эффективно нейтрализуется плазмой выздоравливающих после COVID-19 пациентов и сыворотками от тех, кто вакцинирован несколькими разрабатываемыми вакцинами. Снижение нейтрализации может быть более чем в 10 раз в случае плазмы выздоравливающих и в 5–6 раз для сыворотки от вакцинированных", — пишут авторы статьи.
Эксперты подчеркивают, что пока SARS-CoV-2 продолжает распространяться, он может развиться в новые варианты, и рано считать, что существующие вакцины обеспечат надежную защиту. Очередное подтверждение тому — появление нового эмерджентного штамма 20C/S:452R в Калифорнии, на который пришлось 44 процента образцов, собранных в этом штате в январе 2021 года. Он имеет три изменения аминокислот в шиповом белке.
Ученые предупреждают, что предстоит еще долгая борьба с SARS-CoV-2, для успеха которой потребуются длительные и регулярные наблюдения по всему миру, а также усилия по разработке универсальной вакцины против COVID-19, защищающей от всех или хотя бы от большинства вариантов коронавируса.
Программы по разработке универсальных вакцин против других болезней с меняющимся характером вируса, например, гриппа, уже существуют во многих странах. Необходимо принять подобные программы и для новой коронавирусной инфекции, считают авторы статьи.
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НаукаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19ЗдоровьеВОЗСША
 
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