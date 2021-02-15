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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, темп прироста в Москве составляет 0,2%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:05
2021-02-15T11:05
2021-02-15T11:05
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, темп прироста в Москве составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия - 0,1%", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,2% отмечен в Амурской области, Москве, Якутии, Адыгее, Ингушетии, Томской области.
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