https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597493849.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, темп прироста в Москве составляет 0,2%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:05

2021-02-15T11:05

2021-02-15T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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томская область

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, темп прироста в Москве составляет 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия - 0,1%", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,2% отмечен в Амурской области, Москве, Якутии, Адыгее, Ингушетии, Томской области.

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москва

томская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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