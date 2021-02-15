https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597472133.html

В Китае за сутки выявили девять случаев коронавируса

В Китае за сутки выявили девять случаев коронавируса

Китай за минувшие сутки выявил девять случаев коронавируса и 10 бессимптомных носителей, из больниц выписали 61 пациента, следует из сообщения госкомитета по... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T06:35

2021-02-15T06:35

2021-02-15T06:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

китай

в мире

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ПЕКИН, 15 фев - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил девять случаев коронавируса и 10 бессимптомных носителей, из больниц выписали 61 пациента, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.Уточняется, что из девяти новых подтвержденных случаев восемь ввозные и один локальный, выявлен в провинции Хэбэй.Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 89 772 случая коронавирусной инфекции, 84 499 человек выздоровели, 637 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 636 умерли. Ввозных случаев – 4 869, выздоровели 4 633 человека.С 1 апреля 2020 года власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 10 таких случаев, все ввозные. Под наблюдением остаются 396 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.Отдельно в Гонконге за все время эпидемии выявлены 10 779 случаев (193 человека скончались, 10 185 выздоровели), в Макао - 48 (46 пациентов уже выписаны), на Тайване заразились 937 человек (девять скончались, 859 вылечились).

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, в мире