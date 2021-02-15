Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597471059.html
Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому
Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому
Прививать пожилых людей от коронавируса на дому, чтобы избавить их от необходимости посещать медицинские учреждения, не лучшая идея, поскольку дома невозможно... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T05:10
2021-02-15T05:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596860629_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_340251fb6eff30ea26b3d583abf32b4e.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Прививать пожилых людей от коронавируса на дому, чтобы избавить их от необходимости посещать медицинские учреждения, не лучшая идея, поскольку дома невозможно провести необходимую перед вакцинацией проверку состояния здоровья и обеспечить в течение первых 30 минут после прививки наблюдение за пациентом с возможностью оказания экстренной реанимационной помощи в случае необходимости, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Как отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, преклонные годы не являются противопоказанием для вакцинации, сделать прививку от коронавируса можно в любом возрасте. Однако с возрастом у человека возникает большее количество хронических заболеваний, а их агрессивное течение противопоказанием уже является.Директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов также не поддержал предложение вакцинировать пожилых людей на дому. По его словам, любая вакцинация - это серьезное мероприятие, которое нельзя проводить дома или в торговом центре.Камалов настаивает, что отбор пациентов для вакцинации должен происходить в медицинском учреждении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596860629_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_85ed6566922aefc8cbcb73677d2c456c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому

05:10 15.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВакцина от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Прививать пожилых людей от коронавируса на дому, чтобы избавить их от необходимости посещать медицинские учреждения, не лучшая идея, поскольку дома невозможно провести необходимую перед вакцинацией проверку состояния здоровья и обеспечить в течение первых 30 минут после прививки наблюдение за пациентом с возможностью оказания экстренной реанимационной помощи в случае необходимости, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Как отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, преклонные годы не являются противопоказанием для вакцинации, сделать прививку от коронавируса можно в любом возрасте. Однако с возрастом у человека возникает большее количество хронических заболеваний, а их агрессивное течение противопоказанием уже является.
"Второй момент - после вакцинации в обязательном порядке должно быть обеспечено 30-минутное врачебное наблюдение в том случае, если после вакцинации, хоть минимален, но есть риск развития аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока... Оно должно быть обеспечено в том числе с возможностью экстренных реанимационных мероприятий. Я не уверен, что в домашних условиях все это осуществимо", - сказал он.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов также не поддержал предложение вакцинировать пожилых людей на дому. По его словам, любая вакцинация - это серьезное мероприятие, которое нельзя проводить дома или в торговом центре.
"Это не совсем правильный путь. Выявить определенные заболевания, которые могут явиться противопоказанием к вакцинации, в домашних условиях, я думаю, что это очень сложно сделать, тем более не все пациенты могут понимать и знать о своих внутренних каких-то проблемах, которые так или иначе могут быть противопоказанием для вакцинации", - отметил эксперт.
Камалов настаивает, что отбор пациентов для вакцинации должен происходить в медицинском учреждении.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля 2020, 17:08Распространение коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера
05:15Источник: в приморской колонии нашли мертвым осужденного за терроризм
05:10Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому
05:06Высота сугробов в Москве почти побила рекорд
04:48У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена
04:18Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
04:13Маск призвал крупных владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты
03:50Во Владивостоке арестовали третьего нападавшего на полицейских на митинге
03:44В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
03:34САНА: ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля
03:22Названы побочные эффекты популярного обезболивающего
03:07В РФ зарегистрировали тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2
03:03Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России
03:01Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий
02:55Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"
02:51Сирия отражает израильскую атаку на западный пригород Дамаска
02:27Москвичей предупредили об утренних морозах
02:21Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России
02:16Названы валюты, которые слишком рискованно покупать
02:13Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года
Лента новостейМолния