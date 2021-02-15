Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Прививать пожилых людей от коронавируса на дому, чтобы избавить их от необходимости посещать медицинские учреждения, не лучшая идея, поскольку дома невозможно провести необходимую перед вакцинацией проверку состояния здоровья и обеспечить в течение первых 30 минут после прививки наблюдение за пациентом с возможностью оказания экстренной реанимационной помощи в случае необходимости, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Как отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, преклонные годы не являются противопоказанием для вакцинации, сделать прививку от коронавируса можно в любом возрасте. Однако с возрастом у человека возникает большее количество хронических заболеваний, а их агрессивное течение противопоказанием уже является.
"Второй момент - после вакцинации в обязательном порядке должно быть обеспечено 30-минутное врачебное наблюдение в том случае, если после вакцинации, хоть минимален, но есть риск развития аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока... Оно должно быть обеспечено в том числе с возможностью экстренных реанимационных мероприятий. Я не уверен, что в домашних условиях все это осуществимо", - сказал он.
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Директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов также не поддержал предложение вакцинировать пожилых людей на дому. По его словам, любая вакцинация - это серьезное мероприятие, которое нельзя проводить дома или в торговом центре.
"Это не совсем правильный путь. Выявить определенные заболевания, которые могут явиться противопоказанием к вакцинации, в домашних условиях, я думаю, что это очень сложно сделать, тем более не все пациенты могут понимать и знать о своих внутренних каких-то проблемах, которые так или иначе могут быть противопоказанием для вакцинации", - отметил эксперт.
Камалов настаивает, что отбор пациентов для вакцинации должен происходить в медицинском учреждении.
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