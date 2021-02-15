https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597471059.html

Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому

Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому

Прививать пожилых людей от коронавируса на дому, чтобы избавить их от необходимости посещать медицинские учреждения, не лучшая идея, поскольку дома невозможно... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T05:10

2021-02-15T05:10

2021-02-15T05:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596860629_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_340251fb6eff30ea26b3d583abf32b4e.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Прививать пожилых людей от коронавируса на дому, чтобы избавить их от необходимости посещать медицинские учреждения, не лучшая идея, поскольку дома невозможно провести необходимую перед вакцинацией проверку состояния здоровья и обеспечить в течение первых 30 минут после прививки наблюдение за пациентом с возможностью оказания экстренной реанимационной помощи в случае необходимости, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Как отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, преклонные годы не являются противопоказанием для вакцинации, сделать прививку от коронавируса можно в любом возрасте. Однако с возрастом у человека возникает большее количество хронических заболеваний, а их агрессивное течение противопоказанием уже является.Директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов также не поддержал предложение вакцинировать пожилых людей на дому. По его словам, любая вакцинация - это серьезное мероприятие, которое нельзя проводить дома или в торговом центре.Камалов настаивает, что отбор пациентов для вакцинации должен происходить в медицинском учреждении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество