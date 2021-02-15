https://ria.ru/20210215/konkurs-1597533163.html

Россиянам предложили придумать логотип для значимого исламского праздника

Россиянам предложили придумать логотип для значимого исламского праздника

Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) объявило конкурс на создание логотипа и слогана празднований 1100-летия принятия ислама Волжской... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:29

2021-02-15T14:29

2021-02-15T14:29

религия и мировоззрение

россия

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) объявило конкурс на создание логотипа и слогана празднований 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарии, которые пройдут в 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ."Цель конкурса – отобрать и использовать в качестве символики лучшие идеи бренда 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которые отражают основные цели, задачи и содержание предстоящих юбилейных мероприятий. Под идеей бренда подразумевается ее концепция, графическое изображение (логотип) и словесное обозначение бренда (слоган). По задумке организаторов конкурса, идея бренда должна отражать, что Россия с богатой и древней историей развития ислама на своей территории является частью мусульманского мира", - отметили в муфтияте. Как отметили в пресс-службе, конкурс будет всероссийским. В нем могут принять участие все желающие, вне зависимости от национальности и религии. Ежегодно день принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в Татарстане 21 мая. На 2022 год запланированы масштабные торжества по случаю юбилея. Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству и руководству Татарстана представить предложения о праздновании даты.

https://ria.ru/20201104/islam-1583038093.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, республика татарстан (татарстан)