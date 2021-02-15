https://ria.ru/20210215/kommunalschiki-1597553757.html

Москву круглосуточно чистят от снега около 80 тысяч работников

Москву круглосуточно чистят от снега около 80 тысяч работников

Около 80 тысяч человек и порядка 15 тысяч единиц техники круглосуточно работают на улицах Москвы в последние двое суток, убирая город после сильного снегопада,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:12

2021-02-15T16:12

2021-02-15T16:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

telegram (приложение)

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Около 80 тысяч человек и порядка 15 тысяч единиц техники круглосуточно работают на улицах Москвы в последние двое суток, убирая город после сильного снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Коммунальщики в столице продолжают работы по очистке города после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега в столице составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра)."Последние двое суток на улицах города в круглосуточном режиме работают около 80 тысяч человек и около 15 тысяч единиц техники", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Ранее коммунальные службы информировали, что на устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней.

https://ria.ru/20210215/dostavka-1597512269.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), петр бирюков, москва