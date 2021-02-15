https://ria.ru/20210215/kommunalschiki-1597553757.html
Москву круглосуточно чистят от снега около 80 тысяч работников
Москву круглосуточно чистят от снега около 80 тысяч работников
Около 80 тысяч человек и порядка 15 тысяч единиц техники круглосуточно работают на улицах Москвы в последние двое суток, убирая город после сильного снегопада,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:12
2021-02-15T16:12
2021-02-15T16:12
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Около 80 тысяч человек и порядка 15 тысяч единиц техники круглосуточно работают на улицах Москвы в последние двое суток, убирая город после сильного снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Коммунальщики в столице продолжают работы по очистке города после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега в столице составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра)."Последние двое суток на улицах города в круглосуточном режиме работают около 80 тысяч человек и около 15 тысяч единиц техники", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Ранее коммунальные службы информировали, что на устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней.
https://ria.ru/20210215/dostavka-1597512269.html
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telegram (приложение), петр бирюков, москва