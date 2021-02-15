https://ria.ru/20210215/kommunalschiki-1597510111.html
Воробьев поблагодарил коммунальные службы за работу в снегопад
Воробьев поблагодарил коммунальные службы за работу в снегопад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов и коммунальные службы региона за работу в период обильного снегопада в прошедшие РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:35
2021-02-15T12:35
2021-02-15T12:35
новости подмосковья
жкх
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов и коммунальные службы региона за работу в период обильного снегопада в прошедшие выходные."Этот уикенд доставил хлопот. Хотелось бы поблагодарить глав муниципалитетов и коммунальные службы за работу по уборке снега. Ваша работа была видна", - сказал.При этом губернатор добавил, что работа служб по уборке дворов от снега была продолжена, в том числе выстроен график общей уборки дворов в отсутствие машин.
https://ria.ru/20210214/podmoskove-1597415567.html
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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)