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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210215/kommunalschiki-1597510111.html
Воробьев поблагодарил коммунальные службы за работу в снегопад
Воробьев поблагодарил коммунальные службы за работу в снегопад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов и коммунальные службы региона за работу в период обильного снегопада в прошедшие РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:35
2021-02-15T12:35
новости подмосковья
жкх
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов и коммунальные службы региона за работу в период обильного снегопада в прошедшие выходные."Этот уикенд доставил хлопот. Хотелось бы поблагодарить глав муниципалитетов и коммунальные службы за работу по уборке снега. Ваша работа была видна", - сказал.При этом губернатор добавил, что работа служб по уборке дворов от снега была продолжена, в том числе выстроен график общей уборки дворов в отсутствие машин.
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жкх, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев поблагодарил коммунальные службы за работу в снегопад

12:35 15.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4
Открытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов и коммунальные службы региона за работу в период обильного снегопада в прошедшие выходные.
"Этот уикенд доставил хлопот. Хотелось бы поблагодарить глав муниципалитетов и коммунальные службы за работу по уборке снега. Ваша работа была видна", - сказал.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 12:52
Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней
При этом губернатор добавил, что работа служб по уборке дворов от снега была продолжена, в том числе выстроен график общей уборки дворов в отсутствие машин.
 
Новости ПодмосковьяЖКХАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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