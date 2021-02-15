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Президент Киргизии перед визитом в Россию находится на самоизоляции
Президент Киргизии перед визитом в Россию находится на самоизоляции
Президент Киргизии Садыр Жапаров находится на самоизоляции в рамках подготовки визита в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:19
2021-02-15T11:19
2021-02-15T11:19
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БИШКЕК, 15 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров находится на самоизоляции в рамках подготовки визита в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Садыр Нургожоевич готовится к визиту в Россию, который должен скоро состояться. Сейчас находится на самоизоляции в целях соблюдения эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса", - заявил представитель пресс-службы.Как уточнили в аппарате президента, точная дата визита пока неизвестна. Дипломатический источник РИА Новости ранее сообщил, что визит состоится 24-25 февраля.Новый президент Киргизии Жапаров неоднократно называл Россию главным стратегическим партнером республики. Вскоре после победы на выборах 10 января он заявил, что первый зарубежный визит планирует совершить в РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/zhaparov-1596612818.html
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