https://ria.ru/20210215/kirgiziya-1597496466.html

Президент Киргизии перед визитом в Россию находится на самоизоляции

Президент Киргизии перед визитом в Россию находится на самоизоляции

Президент Киргизии Садыр Жапаров находится на самоизоляции в рамках подготовки визита в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:19

2021-02-15T11:19

2021-02-15T11:19

россия

садыр жапаров

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592569812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_804e1df42d423773c96058c9e8cd8665.jpg

БИШКЕК, 15 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров находится на самоизоляции в рамках подготовки визита в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Садыр Нургожоевич готовится к визиту в Россию, который должен скоро состояться. Сейчас находится на самоизоляции в целях соблюдения эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса", - заявил представитель пресс-службы.Как уточнили в аппарате президента, точная дата визита пока неизвестна. Дипломатический источник РИА Новости ранее сообщил, что визит состоится 24-25 февраля.Новый президент Киргизии Жапаров неоднократно называл Россию главным стратегическим партнером республики. Вскоре после победы на выборах 10 января он заявил, что первый зарубежный визит планирует совершить в РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/zhaparov-1596612818.html

https://ria.ru/20210128/kirgiziya-1594895919.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, садыр жапаров, киргизия, в мире