https://ria.ru/20210215/kazan-1597547730.html

Суд в Казани арестовал жителя Калужской области за неповиновение полиции

Суд в Казани арестовал жителя Калужской области за неповиновение полиции

Вахитовский районный суд Казани арестовал на семь суток за неповиновение полиции жителя Калужской области, участвовавшего в согласованном митинге, сообщил... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:45

2021-02-15T15:45

2021-02-15T15:45

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госдума рф

москва

калужская область

происшествия

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КАЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани арестовал на семь суток за неповиновение полиции жителя Калужской области, участвовавшего в согласованном митинге, сообщил представитель суда.В воскресенье в Казани прошёл согласованный митинг оппозиции против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму, который завершился без задержаний.Позднее в соцсетях появилось видео нескольких задержаний на одной из центральных улиц Казани. Отмечалось, что были задержаны девять человек, которые участвовали в согласованном митинге, большинство из них отпустили."Рассмотрен материал по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции") в отношении жителя Калужской области Джавида Мамедова, арест 7 суток", - сказал представитель суда журналистам.Кроме того, как сообщалось ранее, две задержанные жительницы Москвы решением Вахитовского суда накануне были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая за нарушение установленного порядка проведения митинга.

https://ria.ru/20210215/shtraf-1597485226.html

https://ria.ru/20210208/deputat-1596571811.html

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россия, госдума рф, москва, калужская область, происшествия