https://ria.ru/20210215/ispaniya-1597488098.html
Умер пациент с коронавирусом, арестованный за поджог больницы в Испании
Умер пациент с коронавирусом, арестованный за поджог больницы в Испании
Пациент с COVID-19, который поджег больницу в испанском Кадисе, скончался от инфаркта, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:20
2021-02-15T10:20
2021-02-15T10:20
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пациент с COVID-19, который поджег больницу в испанском Кадисе, скончался от инфаркта, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Пожар произошел вечером 10 февраля. Как сообщалось, один из больных умышлено поджег матрас на шестом этаже больницы, где содержались инфицированные коронавирусом. В результате пожара никто не пострадал, но двум этажам здания был нанесен значительный материальный ущерб.Подозреваемый в поджоге был арестован и переведен в другую больницу, которая располагала специальными боксами для лиц в предварительном заключении.Согласно местной газете Diario de Cadiz, 63-летний поджигатель страдал также циррозом и печеночной энцефалопатией. В воскресенье он скончался от инфаркта.
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589743957.html
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