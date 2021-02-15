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Умер пациент с коронавирусом, арестованный за поджог больницы в Испании
Умер пациент с коронавирусом, арестованный за поджог больницы в Испании
Пациент с COVID-19, который поджег больницу в испанском Кадисе, скончался от инфаркта, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:20
2021-02-15T10:20
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пациент с COVID-19, который поджег больницу в испанском Кадисе, скончался от инфаркта, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Пожар произошел вечером 10 февраля. Как сообщалось, один из больных умышлено поджег матрас на шестом этаже больницы, где содержались инфицированные коронавирусом. В результате пожара никто не пострадал, но двум этажам здания был нанесен значительный материальный ущерб.Подозреваемый в поджоге был арестован и переведен в другую больницу, которая располагала специальными боксами для лиц в предварительном заключении.Согласно местной газете Diario de Cadiz, 63-летний поджигатель страдал также циррозом и печеночной энцефалопатией. В воскресенье он скончался от инфаркта.
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коронавирус covid-19, испания, в мире

Умер пациент с коронавирусом, арестованный за поджог больницы в Испании

10:20 15.02.2021
 
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пациент с COVID-19, который поджег больницу в испанском Кадисе, скончался от инфаркта, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Пожар произошел вечером 10 февраля. Как сообщалось, один из больных умышлено поджег матрас на шестом этаже больницы, где содержались инфицированные коронавирусом. В результате пожара никто не пострадал, но двум этажам здания был нанесен значительный материальный ущерб.
Подозреваемый в поджоге был арестован и переведен в другую больницу, которая располагала специальными боксами для лиц в предварительном заключении.
Согласно местной газете Diario de Cadiz, 63-летний поджигатель страдал также циррозом и печеночной энцефалопатией. В воскресенье он скончался от инфаркта.
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