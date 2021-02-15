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При опрокидывании грузовика в Индии погибли 16 человек
При опрокидывании грузовика в Индии погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли и пять получили тяжелые ранения при опрокидывании грузовика в индийском штате Махараштра, сообщила полиция штата. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:17
2021-02-15T09:17
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Шестнадцать человек погибли и пять получили тяжелые ранения при опрокидывании грузовика в индийском штате Махараштра, сообщила полиция штата.Погибшие, среди которых трехлетний ребенок, ехали в кузове грузовика с папайей, когда тот перевернулся поздно вечером в воскресенье около деревни Кингаон. Большинство погибших – местные рабочие. Полиция выясняет причину аварии.Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших."Душераздирающая авария с грузовиком в Джалгаоне, штат Махараштра. Соболезнования семьям погибших. Пусть раненые поправляются как можно скорее", - говорится в заявлении офиса премьер-министра.
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нарендра моди, махараштра, дтп, в мире

При опрокидывании грузовика в Индии погибли 16 человек

09:17 15.02.2021
 
© AP Photo / Ajit SolankiСтатуя Единства в Индии
Статуя Единства в Индии - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Ajit Solanki
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Шестнадцать человек погибли и пять получили тяжелые ранения при опрокидывании грузовика в индийском штате Махараштра, сообщила полиция штата.
Погибшие, среди которых трехлетний ребенок, ехали в кузове грузовика с папайей, когда тот перевернулся поздно вечером в воскресенье около деревни Кингаон. Большинство погибших – местные рабочие. Полиция выясняет причину аварии.
Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.
"Душераздирающая авария с грузовиком в Джалгаоне, штат Махараштра. Соболезнования семьям погибших. Пусть раненые поправляются как можно скорее", - говорится в заявлении офиса премьер-министра.
На месте столкновения двух грузовиков, один из которых перевозил людей, в районе индийского города Аурайя в штате Уттар-Прадеш - РИА Новости, 1920, 16.05.2020
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