https://ria.ru/20210215/indiya-1597481059.html

При опрокидывании грузовика в Индии погибли 16 человек

При опрокидывании грузовика в Индии погибли 16 человек

Шестнадцать человек погибли и пять получили тяжелые ранения при опрокидывании грузовика в индийском штате Махараштра, сообщила полиция штата. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T09:17

2021-02-15T09:17

2021-02-15T09:17

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Шестнадцать человек погибли и пять получили тяжелые ранения при опрокидывании грузовика в индийском штате Махараштра, сообщила полиция штата.Погибшие, среди которых трехлетний ребенок, ехали в кузове грузовика с папайей, когда тот перевернулся поздно вечером в воскресенье около деревни Кингаон. Большинство погибших – местные рабочие. Полиция выясняет причину аварии.Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших."Душераздирающая авария с грузовиком в Джалгаоне, штат Махараштра. Соболезнования семьям погибших. Пусть раненые поправляются как можно скорее", - говорится в заявлении офиса премьер-министра.

https://ria.ru/20200516/1571534359.html

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2021

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нарендра моди, махараштра, дтп, в мире