МСП Банк помог создать импортозамещающее производство детских подгузников

"Один из важных элементов в этой работе – организация доступа субъектов МСП к льготной финансовой поддержке. Когда предприниматели получают необходимую поддержку, как в этом случае – от дочернего МСП Банка, появляются уникальные производства, которые могут на равных конкурировать с иностранными аналогами и создавать востребованные в России продукты. Важно подчеркнуть, что министерство экономического развития ведет планомерную работу по повышению доступности кредитов для МСП, и в 2021 году ставка по кредитам по программе 1764 была снижена до уровня не выше 7% годовых. Уверен, что эта тенденция будет продолжаться", – приводятся в сообщении слова Исаевича.