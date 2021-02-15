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МСП Банк помог создать импортозамещающее производство детских подгузников
МСП Банк помог создать импортозамещающее производство детских подгузников
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку проекту создания во Владивостоке импортозамещающего производства детских подгузников,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:09
2021-02-15T13:09
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку проекту создания во Владивостоке импортозамещающего производства детских подгузников, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил финансирование на сумму 95 миллионов рублей компании "Диона" (резидент Свободного порта Владивосток) в рамках поддержки приоритетных ниш, в частности, субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа. Общая стоимость проекта составляет 125,5 миллиона рублей.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, деятельность Корпорации МСП, в первую очередь, нацелена на создание максимально комфортных экономических и инфраструктурных условий для развития малого и среднего бизнеса. Полученные средства были направлены компанией "Диона" на закупку материалов, сырья и оборудования. При финансовой поддержке МСП Банка новый завод уже начал работу, выпуская до 500 детских подгузников-трусиков в минуту.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк помог создать импортозамещающее производство детских подгузников

13:09 15.02.2021
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку проекту создания во Владивостоке импортозамещающего производства детских подгузников, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил финансирование на сумму 95 миллионов рублей компании "Диона" (резидент Свободного порта Владивосток) в рамках поддержки приоритетных ниш, в частности, субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа. Общая стоимость проекта составляет 125,5 миллиона рублей.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, деятельность Корпорации МСП, в первую очередь, нацелена на создание максимально комфортных экономических и инфраструктурных условий для развития малого и среднего бизнеса.
"Один из важных элементов в этой работе – организация доступа субъектов МСП к льготной финансовой поддержке. Когда предприниматели получают необходимую поддержку, как в этом случае – от дочернего МСП Банка, появляются уникальные производства, которые могут на равных конкурировать с иностранными аналогами и создавать востребованные в России продукты. Важно подчеркнуть, что министерство экономического развития ведет планомерную работу по повышению доступности кредитов для МСП, и в 2021 году ставка по кредитам по программе 1764 была снижена до уровня не выше 7% годовых. Уверен, что эта тенденция будет продолжаться", – приводятся в сообщении слова Исаевича.
Полученные средства были направлены компанией "Диона" на закупку материалов, сырья и оборудования. При финансовой поддержке МСП Банка новый завод уже начал работу, выпуская до 500 детских подгузников-трусиков в минуту.
Бифорком Тек - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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