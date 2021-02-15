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Газпромбанк поможет "Сколково" проконтролировать использование грантов
Газпромбанк поможет "Сколково" проконтролировать использование грантов
Газпромбанк и фонд "Сколково" заключили соглашение о банковском сопровождении грантов, чтобы снизить риски нецелевого использования средств получателями,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:36
2021-02-15T15:36
газпромбанк
фонд "сколково"
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Газпромбанк и фонд "Сколково" заключили соглашение о банковском сопровождении грантов, чтобы снизить риски нецелевого использования средств получателями, сообщает кредитная организация. Сотрудничество распространяется на период до 2024 года. Общий объем грантов составит до 5 миллиардов рублей Газпромбанк поможет обеспечить контроль за расходами получателей грантов, их соответствие подписанному с фондом договору через систему отдельных счетов, открываемых для получателей, говорится в сообщении.Проекты, поддерживаемые фондом "Сколково", направлены на развитие российских продуктов, сервисов и решений, созданных на базе цифровых технологий, и на цифровую трансформацию приоритетных отраслей. Как отметили в Газпромбанке, услуга банковского сопровождения востребована при реализации частных и государственных инвестпроектов в строительстве, нефтегазовой отрасли и других отраслях экономики, позволяет обеспечить контроль за расходами по национальным проектам и федеральным целевым программам.
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газпромбанк, фонд "сколково", новости компаний - экономика

Газпромбанк поможет "Сколково" проконтролировать использование грантов

15:36 15.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "Газпромбанка" перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
Стенд Газпромбанка перед началом Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Газпромбанк и фонд "Сколково" заключили соглашение о банковском сопровождении грантов, чтобы снизить риски нецелевого использования средств получателями, сообщает кредитная организация.
Сотрудничество распространяется на период до 2024 года. Общий объем грантов составит до 5 миллиардов рублей Газпромбанк поможет обеспечить контроль за расходами получателей грантов, их соответствие подписанному с фондом договору через систему отдельных счетов, открываемых для получателей, говорится в сообщении.
Проекты, поддерживаемые фондом "Сколково", направлены на развитие российских продуктов, сервисов и решений, созданных на базе цифровых технологий, и на цифровую трансформацию приоритетных отраслей.
"Заключенный договор является одним из первых подобных проектов взаимовыгодного сотрудничества банка и институтов развития, что позволит значительно расширить область применения банковского сопровождения и привлечь в банк новых клиентов", - приводится в пресс-релизе комментарий исполнительного вице-президента Газпромбанка – начальника департамента банковского сопровождения контрактов Олега Мельникова.
Как отметили в Газпромбанке, услуга банковского сопровождения востребована при реализации частных и государственных инвестпроектов в строительстве, нефтегазовой отрасли и других отраслях экономики, позволяет обеспечить контроль за расходами по национальным проектам и федеральным целевым программам.
"Газпромбанк – наш значимый партнер, который сегодня не только активно внедряет новейшие технологии, разработанные стартапами "Сколково", но также инициативно предлагает современные банковские сервисы участникам инновационной экосистемы", – цитируются в сообщении слова старшего вице-президента по инновациям фонда "Сколково" Кирилла Каема.
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