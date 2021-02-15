https://ria.ru/20210215/gazprombank-1597545225.html

Газпромбанк поможет "Сколково" проконтролировать использование грантов

Газпромбанк поможет "Сколково" проконтролировать использование грантов

Газпромбанк и фонд "Сколково" заключили соглашение о банковском сопровождении грантов, чтобы снизить риски нецелевого использования средств получателями,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:36

2021-02-15T15:36

2021-02-15T15:36

газпромбанк

фонд "сколково"

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Газпромбанк и фонд "Сколково" заключили соглашение о банковском сопровождении грантов, чтобы снизить риски нецелевого использования средств получателями, сообщает кредитная организация. Сотрудничество распространяется на период до 2024 года. Общий объем грантов составит до 5 миллиардов рублей Газпромбанк поможет обеспечить контроль за расходами получателей грантов, их соответствие подписанному с фондом договору через систему отдельных счетов, открываемых для получателей, говорится в сообщении.Проекты, поддерживаемые фондом "Сколково", направлены на развитие российских продуктов, сервисов и решений, созданных на базе цифровых технологий, и на цифровую трансформацию приоритетных отраслей. Как отметили в Газпромбанке, услуга банковского сопровождения востребована при реализации частных и государственных инвестпроектов в строительстве, нефтегазовой отрасли и других отраслях экономики, позволяет обеспечить контроль за расходами по национальным проектам и федеральным целевым программам.

https://ria.ru/20210122/kreditportfel-1594203003.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпромбанк, фонд "сколково", новости компаний - экономика