https://ria.ru/20210215/gazoprovod-1597530981.html

Немецкий экономист объяснил необходимость "Северного потока — 2"

Немецкий экономист объяснил необходимость "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2" является мостом для сохранения российско-немецких отношений, называть эту связь односторонне зависимой неверно, считает генеральный... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:19

2021-02-15T14:19

2021-02-15T17:41

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

михаэль хармс

зигмар габриэль

евросоюз

сша

украина

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Северный поток — 2" является мостом для сохранения российско-немецких отношений, называть эту связь односторонне зависимой неверно, считает генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс."Мы считаем, что это очень полезный проект. Полезный не только с экономической точки зрения… Он очень полезен и с политической точки зрения, потому что у нас есть достаточно, к сожалению, проблем между Евросоюзом и Российской Федерацией. Этот проект является именно тем мостом, который поможет сохранить эти отношения, и всегда хорошо иметь взаимозависимость. Всегда американцы нам говорят, что мы односторонне зависим от России - это совершенно не так. Это очень позитивная экономическая взаимозависимость, которая позволяет сохранить эти отношения", - отметил Хармс в интервью на телеканале "Россия".Генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики подчеркнул, что попытки вмешательства в реализацию "Северного потока — 2" негативно сказываются на инвестиционном климате ФРГ."К тому же я всегда немножко удивляюсь тому, что этот проект излишне политизирован. Это проект, который строят частные компании на свой страх и риск. Они получили все необходимые национальные европейские разрешения. В этом проекте нет ни одного цента денег европейских налогоплательщиков, поэтому дайте компаниям на свой страх и риск это сделать. Все попытки вмешательства нарушают очень важный принцип - принцип инвестиционной гарантии. Это очень плохо для нашего инвестиционного климата", - сказал Хармс.Ранее журнал Spiegel сообщил, что ФРГ, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, участвуют в обсуждениях "Северного потока — 2" с американской стороной. По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. В числе обсуждаемых вариантов - опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку — 2" в случае нарушений Россией прав человека или международного права."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210215/potok-1597497628.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

https://ria.ru/20210214/shvetsiya-1597410914.html

россия

сша

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, михаэль хармс, зигмар габриэль, евросоюз, сша, украина