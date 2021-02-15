https://ria.ru/20210215/gazifikatsiya-1597576406.html
Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал Госуслуг
Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал Госуслуг
Необходимо повысить доступность газификации домов при помощи единого регионального оператора газификации, а также через удобные форматы для россиян –... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:51
2021-02-15T17:51
2021-02-15T17:54
россия
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Необходимо повысить доступность газификации домов при помощи единого регионального оператора газификации, а также через удобные форматы для россиян – многофункциональные центры (МФЦ) и Госуслуги, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, подчеркнув необходимость к концу 2024 года газифицировать более 90% населенных пунктов."Надо повышать доступность и удобство этого процесса. Например, можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом - включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы - МФЦ и портал Госуслуг", - сказал Медведев в ходе обсуждения вопроса газификации населенных пунктов с представителями правительства и главами регионовОтдельно, по его словам, в этом может помочь создание единого регионального оператора газификации. Так, к концу 2024 года должно быть газифицировано более 90% населенных пунктов. По его словам, уровень газификации сейчас превышает 70%, а общая протяженность всех газопроводов, включая магистральные и распределительные, достигла почти миллиона километров.Причем, по его словам, тарифная политика в сфере транспортировки газа должна быть прозрачной и соотноситься с региональными программами газификации."Единая Россия" будет добиваться сокращения сроков и стоимости строительства газораспределительных сетей. Для этого, в том числе, будет скорректировано действующее законодательство - градостроительное, земельное и лесное", - сообщил Медведев.
https://ria.ru/20210215/gazifikatsiya-1597575222.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, экономика
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Необходимо повысить доступность газификации домов при помощи единого регионального оператора газификации, а также через удобные форматы для россиян – многофункциональные центры (МФЦ) и Госуслуги, заявил председатель партии "Единая Россия
" Дмитрий Медведев
, подчеркнув необходимость к концу 2024 года газифицировать более 90% населенных пунктов.
"Надо повышать доступность и удобство этого процесса. Например, можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом - включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы - МФЦ и портал Госуслуг", - сказал Медведев в ходе обсуждения вопроса газификации населенных пунктов с представителями правительства и главами регионов
Отдельно, по его словам, в этом может помочь создание единого регионального оператора газификации. Так, к концу 2024 года должно быть газифицировано более 90% населенных пунктов. По его словам, уровень газификации сейчас превышает 70%, а общая протяженность всех газопроводов, включая магистральные и распределительные, достигла почти миллиона километров.
Необходимо продолжать эту работу. С тем, чтобы к концу 2024 года газифицировать более 3,5 тысячи населенных пунктов, которые включают свыше 500 тысяч домовладений и квартир. Это станет важным шагом к завершению программы в 2030 году.
Дмитрий Медведев
председатель партии "Единая Россия"
Причем, по его словам, тарифная политика в сфере транспортировки газа должна быть прозрачной и соотноситься с региональными программами газификации.
"Единая Россия" будет добиваться сокращения сроков и стоимости строительства газораспределительных сетей. Для этого, в том числе, будет скорректировано действующее законодательство - градостроительное, земельное и лесное", - сообщил Медведев.