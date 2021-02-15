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https://ria.ru/20210215/gazifikatsiya-1597576406.html
Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал Госуслуг
Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал Госуслуг
Необходимо повысить доступность газификации домов при помощи единого регионального оператора газификации, а также через удобные форматы для россиян –... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:51
2021-02-15T17:54
россия
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Необходимо повысить доступность газификации домов при помощи единого регионального оператора газификации, а также через удобные форматы для россиян – многофункциональные центры (МФЦ) и Госуслуги, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, подчеркнув необходимость к концу 2024 года газифицировать более 90% населенных пунктов."Надо повышать доступность и удобство этого процесса. Например, можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом - включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы - МФЦ и портал Госуслуг", - сказал Медведев в ходе обсуждения вопроса газификации населенных пунктов с представителями правительства и главами регионовОтдельно, по его словам, в этом может помочь создание единого регионального оператора газификации. Так, к концу 2024 года должно быть газифицировано более 90% населенных пунктов. По его словам, уровень газификации сейчас превышает 70%, а общая протяженность всех газопроводов, включая магистральные и распределительные, достигла почти миллиона километров.Причем, по его словам, тарифная политика в сфере транспортировки газа должна быть прозрачной и соотноситься с региональными программами газификации."Единая Россия" будет добиваться сокращения сроков и стоимости строительства газораспределительных сетей. Для этого, в том числе, будет скорректировано действующее законодательство - градостроительное, земельное и лесное", - сообщил Медведев.
https://ria.ru/20210215/gazifikatsiya-1597575222.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, экономика

Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал Госуслуг

17:51 15.02.2021 (обновлено: 17:54 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Необходимо повысить доступность газификации домов при помощи единого регионального оператора газификации, а также через удобные форматы для россиян – многофункциональные центры (МФЦ) и Госуслуги, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, подчеркнув необходимость к концу 2024 года газифицировать более 90% населенных пунктов.
"Надо повышать доступность и удобство этого процесса. Например, можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом - включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы - МФЦ и портал Госуслуг", - сказал Медведев в ходе обсуждения вопроса газификации населенных пунктов с представителями правительства и главами регионов
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 17:44
Медведев не исключил, что на Госсовете будут обсуждать тему газификации
Отдельно, по его словам, в этом может помочь создание единого регионального оператора газификации. Так, к концу 2024 года должно быть газифицировано более 90% населенных пунктов. По его словам, уровень газификации сейчас превышает 70%, а общая протяженность всех газопроводов, включая магистральные и распределительные, достигла почти миллиона километров.

Необходимо продолжать эту работу. С тем, чтобы к концу 2024 года газифицировать более 3,5 тысячи населенных пунктов, которые включают свыше 500 тысяч домовладений и квартир. Это станет важным шагом к завершению программы в 2030 году.

Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций
Дмитрий Медведев
председатель партии "Единая Россия"
Причем, по его словам, тарифная политика в сфере транспортировки газа должна быть прозрачной и соотноситься с региональными программами газификации.
"Единая Россия" будет добиваться сокращения сроков и стоимости строительства газораспределительных сетей. Для этого, в том числе, будет скорректировано действующее законодательство - градостроительное, земельное и лесное", - сообщил Медведев.
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 17:50
Единым оператором по газификации может стать "Газпром", считает Медведев
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияЭкономика
 
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