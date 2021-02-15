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В районе станции Лось в Москве электричка сбила девочку
В районе станции Лось в Москве электричка сбила девочку
Электропоезд сбил девочку на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Москве, организована доследственная проверка, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:55
2021-02-15T10:55
россия
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Электропоезд сбил девочку на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Москве, организована доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."По факту смертельного травмирования несовершеннолетней девочки на Ярославском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка. По предварительным данным, сегодня, в районе станции Лось электропоездом сообщением "Фрязево - Москва", травмирована девочка 2006 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сказала она.Марковская добавила, что следствие организовало комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение."Следственное управление призывает родителей контролировать местонахождение детей и проводить с ними разъяснительные беседы о недопустимости нарушения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта", - отметила она.
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россия, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В районе станции Лось в Москве электричка сбила девочку

10:55 15.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектропоезд у платформы открывшейся реконструированной станции "Баковка" на Московском центральном диаметре
Электропоезд у платформы открывшейся реконструированной станции Баковка на Московском центральном диаметре - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Электропоезд сбил девочку на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Москве, организована доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"По факту смертельного травмирования несовершеннолетней девочки на Ярославском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка. По предварительным данным, сегодня, в районе станции Лось электропоездом сообщением "Фрязево - Москва", травмирована девочка 2006 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сказала она.
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Марковская добавила, что следствие организовало комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Следственное управление призывает родителей контролировать местонахождение детей и проводить с ними разъяснительные беседы о недопустимости нарушения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта", - отметила она.
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