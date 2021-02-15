https://ria.ru/20210215/dzhekpot-1597574599.html

Женщина стала миллионершей и не знала об этом больше месяца

Женщина стала миллионершей и не знала об этом больше месяца

Жительница Австралии более месяца носила выигрышный лотерейный билет в кармане, сообщило Upi. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:41

2021-02-15T17:41

2021-02-15T17:41

австралия

в мире

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жительница Австралии более месяца носила выигрышный лотерейный билет в кармане, сообщило Upi.Она рассказала, что купила билет на сдачу в аптеке и через пару дней забыла о нем. Через некоторое время австралийка услышала по новостям, что организаторы розыгрыша ищут победителя, который сорвал джекпот в миллион долларов и не обратился за ним.Женщина вспомнила о своем билете и решила проверить результат. Оказалось, обладательницей крупной суммы денег была именно она.Победительница лотереи отметила, что планирует потрать деньги на погашение ипотеки и ювелирные украшения.

https://ria.ru/20201012/rvota-1579350288.html

австралия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, в мире