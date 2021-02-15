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Женщина стала миллионершей и не знала об этом больше месяца
Женщина стала миллионершей и не знала об этом больше месяца
Жительница Австралии более месяца носила выигрышный лотерейный билет в кармане, сообщило Upi. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:41
2021-02-15T17:41
австралия
в мире
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жительница Австралии более месяца носила выигрышный лотерейный билет в кармане, сообщило Upi.Она рассказала, что купила билет на сдачу в аптеке и через пару дней забыла о нем. Через некоторое время австралийка услышала по новостям, что организаторы розыгрыша ищут победителя, который сорвал джекпот в миллион долларов и не обратился за ним.Женщина вспомнила о своем билете и решила проверить результат. Оказалось, обладательницей крупной суммы денег была именно она.Победительница лотереи отметила, что планирует потрать деньги на погашение ипотеки и ювелирные украшения.&nbsp;
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австралия, в мире

Женщина стала миллионершей и не знала об этом больше месяца

17:41 15.02.2021
 
© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Fotolia / Ralf Geithe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев РИА Новости. Жительница Австралии более месяца носила выигрышный лотерейный билет в кармане, сообщило Upi.
Она рассказала, что купила билет на сдачу в аптеке и через пару дней забыла о нем. Через некоторое время австралийка услышала по новостям, что организаторы розыгрыша ищут победителя, который сорвал джекпот в миллион долларов и не обратился за ним.
Женщина вспомнила о своем билете и решила проверить результат. Оказалось, обладательницей крупной суммы денег была именно она.
Победительница лотереи отметила, что планирует потрать деньги на погашение ипотеки и ювелирные украшения. 
Кит - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 09:22
Мужчина нашел рвоту кашалота и стал миллионером
 
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