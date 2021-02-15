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Женщина стала миллионершей и не знала об этом больше месяца
Женщина стала миллионершей и не знала об этом больше месяца
Жительница Австралии более месяца носила выигрышный лотерейный билет в кармане, сообщило Upi. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:41
2021-02-15T17:41
2021-02-15T17:41
австралия
в мире
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жительница Австралии более месяца носила выигрышный лотерейный билет в кармане, сообщило Upi.Она рассказала, что купила билет на сдачу в аптеке и через пару дней забыла о нем. Через некоторое время австралийка услышала по новостям, что организаторы розыгрыша ищут победителя, который сорвал джекпот в миллион долларов и не обратился за ним.Женщина вспомнила о своем билете и решила проверить результат. Оказалось, обладательницей крупной суммы денег была именно она.Победительница лотереи отметила, что планирует потрать деньги на погашение ипотеки и ювелирные украшения.
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австралия, в мире
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Жительница Австралии
более месяца носила выигрышный лотерейный билет в кармане, сообщило Upi
.
Она рассказала, что купила билет на сдачу в аптеке и через пару дней забыла о нем. Через некоторое время австралийка услышала по новостям, что организаторы розыгрыша ищут победителя, который сорвал джекпот в миллион долларов и не обратился за ним.
Женщина вспомнила о своем билете и решила проверить результат. Оказалось, обладательницей крупной суммы денег была именно она.
Победительница лотереи отметила, что планирует потрать деньги на погашение ипотеки и ювелирные украшения.