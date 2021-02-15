Маск призвал крупных владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Известный американский предприниматель Илон Маск призвал крупных держателей небольшой криптовалюты Dogecoin продать большую часть своих сбережений, чтобы избежать концентрации средств.
"Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, это получит мою полную поддержку. Слишком большая концентрация - единственная реальная проблема, как я думаю", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.
В начале февраля Маск своей записью в Twitter "разогнал" стоимость низколиквидной криптовалюты Dogecoin, а еще ранее его записи оказывали воздействие и на торги на традиционном фондовом рынке.
В воскресенье стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, установила новый исторический ценовой максимум, превысив достигнутый уровень в 49 тысяч долларов.
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