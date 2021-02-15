https://ria.ru/20210215/dogecoin-1597470417.html

Маск призвал крупных владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты

Маск призвал крупных владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты

Известный американский предприниматель Илон Маск призвал крупных держателей небольшой криптовалюты Dogecoin продать большую часть своих сбережений, чтобы... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T04:13

2021-02-15T04:13

2021-02-15T04:13

илон маск

сша

экономика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Известный американский предприниматель Илон Маск призвал крупных держателей небольшой криптовалюты Dogecoin продать большую часть своих сбережений, чтобы избежать концентрации средств.В начале февраля Маск своей записью в Twitter "разогнал" стоимость низколиквидной криптовалюты Dogecoin, а еще ранее его записи оказывали воздействие и на торги на традиционном фондовом рынке.В воскресенье стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, установила новый исторический ценовой максимум, превысив достигнутый уровень в 49 тысяч долларов.

https://ria.ru/20210211/kriptovalyuty-1596922330.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, сша, экономика