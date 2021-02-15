https://ria.ru/20210215/derevnya-1597240098.html

Без воды и дороги: будни деревни в нескольких часах езды от Москвы

Без воды и дороги: будни деревни в нескольких часах езды от Москвы

Натальино — типичная деревенька Центральной России. Население — по большей части пенсионеры, собственные машины есть лишь у нескольких человек, а автобус... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:00

2021-02-15T08:00

2021-02-15T14:08

транспорт

зима (время года)

липецкая область

липецк

общество

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Натальино — типичная деревенька Центральной России. Население — по большей части пенсионеры, собственные машины есть лишь у нескольких человек, а автобус приезжает два раза в неделю. В остальное время местные ходят пешком или ездят на велосипедах за пять километров в соседнее село, где есть общественный транспорт. Прошлым летом практически все колодцы в Натальино пересохли: люди обращались к соседям, у которых на участках скважины. Недавно в деревне появилась колонка, но зимой она замерзла. На улице ЦыгановаКакие бы события ни происходили, они всегда случаются на улице Цыганова — другой просто нет. Раньше адрес был еще короче — деревня Натальино. Не было даже номеров домов. В послевоенное время единственную улицу назвали в честь земляка Дмитрия Арсентьевича Цыганова, полного кавалера ордена Славы. В Натальино до сих пор живет его сестра, на ее доме — мемориальная доска. Около тридцати дворов, на все село — двое детей. Ни садика, ни школы, ни магазина. Два раза в неделю появляется автолавка, однако люди жалуются, что иногда она привозит просрочку. Работать в Натальино негде. Ближайшее крупное предприятие — Добринский сахарный завод в Плавице, в пятнадцати километрах. "Но там и местных-то посокращали, знакомые ездят в Липецк", — замечает местная жительница Татьяна Саруханян. "Женщинам хуже — вообще трудоустроиться негде. Некоторые не пенсионного возраста, а сидят без дела. Запустение: дома разваливаются, деревня зарастает бурьяном. Но я не привыкла жаловаться. Где сейчас лучше? Люди разъезжались всегда, я тоже пожила в Липецке, потом вернулась. Раньше у нас были школа, медпункт, магазин. А вот дороги не было. Положили асфальт, пустили автобус — в 1992-м, я хорошо помню, потому что у меня дочь того же года рождения. Поздновато начали создавать нам условия: большинство уехало", — вздыхает Наталья Позднякова. Саруханян работала санитаркой в ФАПе — закрыли 15 лет назад. А вот магазин был еще в позапрошлом году. Но предпринимателям из Хворостянки, что в десяти километрах, он стал невыгоден.Выживают в Натальино благодаря собственному хозяйству. "Если б я знала, куда реализовать молоко, мясо, держала бы больше скотины. А так к нам приезжает скупщик, за полцены все забирает. Отправиться на вахту не могу: у меня ребенок, маме 82 года", — делится подробностями Татьяна. Отдельная проблема — медицинская помощь. Ближайшая больница — в Плавице, куда автобус ходит только дважды в неделю. Впрочем, глава Добринского района Роман Ченцов заверил РИА Новости, что Натальино обслуживает мобильная бригада. "Из-за эпидемии выезды приостановили: те, кто работает в "красной зоне", не могут никуда выходить, а на тех, кто принимает в поликлинике, нагрузка многократно возросла", — объяснил он. "Ходили за водой к соседям"Водопровода в Натальино никогда не было, как и общественного источника воды — некоторые пробурили у себя на участке скважины, большинство ограничились более дешевыми колодцами. "Однажды нам поставили колонки, но зимой все лопнуло, замерзло, и почему-то с этим ничего не стали делать", — говорит Наталья. Прошлым летом колодцы на участках пересохли, а скважин, по словам старожилов, — шесть на всю деревню. Кто-то из местных решил, что без скважины все же не обойтись, в том числе и Цыганова. "Взяла кредит, потому что нельзя без воды — у меня скотина. Я на пенсии, муж не работает после инсульта, тянем вдвоем на одиннадцать тысяч", — уточняет она.Осенью натальинцы записали видеообращение. Пожаловались, что поселок обезвожен, а на пересохших прудах стоит нескошенный камыш, который легко может загореться. Беспокоят и покосившиеся электростолбы. После того как о проблемах маленькой деревни рассказали местные СМИ, ситуация начала меняться. На средства района пробурили пять скважин на отдельных участках и одну общественную — в центре деревни. Но в холода она замерзает. "У меня напротив — молодая семья, как вода замерзла, ходят к соседке", — говорит Татьяна. Глава района сказал РИА Новости, что это житейский вопрос, который можно решить. "У нас много работы, и не только в Натальино — проблема с водой для района актуальна. Старые коммуникации, чугунные трубы. Мы хотим разобраться комплексно, а не бегать латать дырки", — заявил он.Эх, дорогиИз Натальино ведут две дороги: одна, круглогодичная, через Дурово в Плавицу, вторая — в село Хворостянка, где есть магазин и аптеки. Также оттуда удобно добираться до Липецка — не нужно делать крюк в двадцать пять километров. Вот только первые четыре километра до Хворостянки — обычная грунтовка без покрытия, в межсезонье превращающаяся в непролазную грязь. Непригодную часть полотна обещают отремонтировать. "Уже заходила техника на расчистку корыта. Но делать обсыпку зимой, в нестабильный грунт — глупо. Весной, как только сойдет снег и просохнет земля, работы завершат. Будет нормальная широкая дорога с щебенкой", — поделился планами Ченцов. От этого выиграют автомобилисты. А вот для тех, кто пользуется общественным транспортом, ничего не изменится. Автобусы, как и прежде, будут ходить до Плавицы лишь по понедельникам и четвергам. "Ребенок почувствует себя нехорошо — надо в Плавицу. Но нет ни автобуса, ни машины", — поддерживает Саруханян. Дочери Татьяны восемь лет. По субботам, пока не ударили морозы, мать на велосипеде возила ее в Плавицу в танцевальный кружок. Сейчас добираться не на чем. При этом Саруханян — из немногих семей в деревне с личным автомобилем, но на нем супруг Татьяны ездит на работу. "Он же не может постоянно отпрашиваться". Такси, добавляют местные, не по карману — 700 рублей. "Я не наплачусь", — вздыхает пенсионерка Клавдия Цыганкова. Проблемы с транспортом не коснулись только двух третьеклассников — за ними приезжает школьный автобус. "У нас была началка, закрылась в 2006-м или 2007-м. Последний сын у меня поздний, в 39 лет родила. Окончил первый класс в нашей школе, и ее закрыли. А через год и Дуровскую", — вспоминает Наталья Позднякова. Учеников возят в Плавицу. "Детей рано забирают, возвращаются в четыре часа дня. Ребенок устает. Хорошо, муж едет на работу, может отвезти, а соседский мальчик в двадцать минут восьмого уже ждет на остановке. С каждым годом все труднее с ребенком в деревне", — разводит руками Татьяна. Тем не менее, в отличие от многих российских деревень, здесь ремонтируют дороги и решают другие текущие проблемы. Натальино борется за то, чтобы навсегда не исчезнуть с карты.

https://ria.ru/20201215/derevnya-1589123274.html

https://ria.ru/20201214/derevnya-1588806309.html

https://ria.ru/20200808/1575503550.html

https://ria.ru/20201101/keramika-1582272255.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, зима (время года), липецкая область, липецк, общество