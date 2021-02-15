https://ria.ru/20210215/deputaty-1597549002.html
Володин сообщил о пяти госпитализированных из-за коронавируса депутатах
Володин сообщил о пяти госпитализированных из-за коронавируса депутатах
Пять депутатов Госдумы находятся в больнице из-за коронавирусной инфекции, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив при этом снижение... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:52
2021-02-15T14:52
2021-02-15T16:06
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здоровье - общество
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вячеслав володин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пять депутатов Госдумы находятся в больнице из-за коронавирусной инфекции, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив при этом снижение заболеваемости."Пять депутатов в больнице. На пике заболеваемости было около 30", - сказал он.Володин также напомнил, что на данный момент коронавирусом переболели уже 171 депутат Госдумы.
https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597493286.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин