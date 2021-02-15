https://ria.ru/20210215/deputaty-1597549002.html

Володин сообщил о пяти госпитализированных из-за коронавируса депутатах

Володин сообщил о пяти госпитализированных из-за коронавируса депутатах

Пять депутатов Госдумы находятся в больнице из-за коронавирусной инфекции, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив при этом снижение... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:52

2021-02-15T14:52

2021-02-15T16:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872029_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_314970c239944062171d6a8a0a44cab0.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пять депутатов Госдумы находятся в больнице из-за коронавирусной инфекции, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив при этом снижение заболеваемости."Пять депутатов в больнице. На пике заболеваемости было около 30", - сказал он.Володин также напомнил, что на данный момент коронавирусом переболели уже 171 депутат Госдумы.

https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597493286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин