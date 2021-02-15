https://ria.ru/20210215/covid-19-1597584625.html

Новый локальный случай COVID-19 выявлен в континентальной части Китая

Новый локальный случай COVID-19 выявлен в континентальной части Китая

В воскресенье в континентальной части Китая было зафиксировано 9 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая один локальный, заявили в понедельник... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T18:29

2021-02-15T18:29

2021-02-15T18:29

россия-китай: главное

хэбэй

здоровье - общество

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193723_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_727152b78653036e6a003235206f2d63.jpg

МОСКВА, 15 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В воскресенье в континентальной части Китая было зафиксировано 9 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая один локальный, заявили в понедельник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Новый случай локального заражения был выявлен в провинции Хэбэй, говорится в ежедневном отчете ведомства.В тот же день 61 пациент, излечившийся от новой коронавирусной инфекции, выписался из больниц в континентальной части Китая.К концу воскресенья общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальной части Китая возросло до 4 869, из которых 4 633 пациента выписались из больниц после выздоровления, а 236 все еще находились на лечении в медучреждениях страны. Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.По состоянию на конец того же дня, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 89 772 подтвержденных случая заражения COVID-19, из которых 637 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях страны, в том числе 11 в тяжелом состоянии.В общей сложности 84 499 человек покинули больницы после выздоровления, а 4 636 человек скончались от этой болезни.По состоянию на конец воскресенья в континентальной части Китая оставался один пациент с подозрением на заражение коронавирусом, в то время как 10 129 человек, имевших тесные контакты с заболевшими, все еще находились под медицинским наблюдением.

https://ria.ru/20210214/kitay-1597445369.html

хэбэй

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хэбэй, здоровье - общество, китай