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https://ria.ru/20210215/covid-19-1597584625.html
Новый локальный случай COVID-19 выявлен в континентальной части Китая
Новый локальный случай COVID-19 выявлен в континентальной части Китая
В воскресенье в континентальной части Китая было зафиксировано 9 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая один локальный, заявили в понедельник... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:29
2021-02-15T18:29
россия-китай: главное
хэбэй
здоровье - общество
китай
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МОСКВА, 15 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В воскресенье в континентальной части Китая было зафиксировано 9 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая один локальный, заявили в понедельник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Новый случай локального заражения был выявлен в провинции Хэбэй, говорится в ежедневном отчете ведомства.В тот же день 61 пациент, излечившийся от новой коронавирусной инфекции, выписался из больниц в континентальной части Китая.К концу воскресенья общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальной части Китая возросло до 4 869, из которых 4 633 пациента выписались из больниц после выздоровления, а 236 все еще находились на лечении в медучреждениях страны. Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.По состоянию на конец того же дня, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 89 772 подтвержденных случая заражения COVID-19, из которых 637 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях страны, в том числе 11 в тяжелом состоянии.В общей сложности 84 499 человек покинули больницы после выздоровления, а 4 636 человек скончались от этой болезни.По состоянию на конец воскресенья в континентальной части Китая оставался один пациент с подозрением на заражение коронавирусом, в то время как 10 129 человек, имевших тесные контакты с заболевшими, все еще находились под медицинским наблюдением.
https://ria.ru/20210214/kitay-1597445369.html
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хэбэй, здоровье - общество, китай

Новый локальный случай COVID-19 выявлен в континентальной части Китая

18:29 15.02.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле центра вакцинации в Пекине
Автомобиль скорой помощи возле центра вакцинации в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 15 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В воскресенье в континентальной части Китая было зафиксировано 9 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая один локальный, заявили в понедельник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Новый случай локального заражения был выявлен в провинции Хэбэй, говорится в ежедневном отчете ведомства.
В тот же день 61 пациент, излечившийся от новой коронавирусной инфекции, выписался из больниц в континентальной части Китая.
К концу воскресенья общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальной части Китая возросло до 4 869, из которых 4 633 пациента выписались из больниц после выздоровления, а 236 все еще находились на лечении в медучреждениях страны. Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.
По состоянию на конец того же дня, в континентальной части страны в общей сложности было зарегистрировано 89 772 подтвержденных случая заражения COVID-19, из которых 637 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях страны, в том числе 11 в тяжелом состоянии.
В общей сложности 84 499 человек покинули больницы после выздоровления, а 4 636 человек скончались от этой болезни.
По состоянию на конец воскресенья в континентальной части Китая оставался один пациент с подозрением на заражение коронавирусом, в то время как 10 129 человек, имевших тесные контакты с заболевшими, все еще находились под медицинским наблюдением.
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