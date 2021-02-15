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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210215/chistota-1597506844.html
Свыше 35 тысяч нарушений чистоты устранили в Подмосковье в 2020 году
Свыше 35 тысяч нарушений чистоты устранили в Подмосковье в 2020 году
Более 35 тысяч нарушений чистоты и порядка устранили на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:20
2021-02-15T12:20
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Более 35 тысяч нарушений чистоты и порядка устранили на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора."В 2020 году инспекторами проверено более 178 тысяч объектов внешнего благоустройства, по итогам проведенных мероприятий приведено в порядок более 35 тысяч объектов надзорной деятельности. Проведено 1315 рейдов у станций Московского центрального диаметра, в результате которых устранено 708 нарушений. Проверки детских площадок и физкультурно-оздоровительных объектов помогли устранить за год более 4,3 тысяч нарушений. В течение года благодаря инспекторам устранено более 16 тысяч нарушений сезонной уборки территорий", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что в регионе также было выявлено и ликвидировано 1067 несанкционированных свалок. Проверено и оцифровано более 49 тысяч контейнерных площадок.
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), общество

Свыше 35 тысяч нарушений чистоты устранили в Подмосковье в 2020 году

12:20 15.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие станции "Подольск" МЦД-2
Открытие станции Подольск МЦД-2 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Более 35 тысяч нарушений чистоты и порядка устранили на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора.
"В 2020 году инспекторами проверено более 178 тысяч объектов внешнего благоустройства, по итогам проведенных мероприятий приведено в порядок более 35 тысяч объектов надзорной деятельности. Проведено 1315 рейдов у станций Московского центрального диаметра, в результате которых устранено 708 нарушений. Проверки детских площадок и физкультурно-оздоровительных объектов помогли устранить за год более 4,3 тысяч нарушений. В течение года благодаря инспекторам устранено более 16 тысяч нарушений сезонной уборки территорий", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что в регионе также было выявлено и ликвидировано 1067 несанкционированных свалок. Проверено и оцифровано более 49 тысяч контейнерных площадок.
"С целью профилактики распространения коронавируса, инспекторами проведено более 2,8 тысяч рейдов, в результате которых пресечено более 7 тысяч нарушений по соблюдению масочного режима и 2,7 тысяч случаев несоблюдения социальной дистанции", - добавляется в релизе.
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Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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