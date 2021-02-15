https://ria.ru/20210215/chistota-1597506844.html

Свыше 35 тысяч нарушений чистоты устранили в Подмосковье в 2020 году

Свыше 35 тысяч нарушений чистоты устранили в Подмосковье в 2020 году

Более 35 тысяч нарушений чистоты и порядка устранили на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:20

2021-02-15T12:20

2021-02-15T12:20

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Более 35 тысяч нарушений чистоты и порядка устранили на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора."В 2020 году инспекторами проверено более 178 тысяч объектов внешнего благоустройства, по итогам проведенных мероприятий приведено в порядок более 35 тысяч объектов надзорной деятельности. Проведено 1315 рейдов у станций Московского центрального диаметра, в результате которых устранено 708 нарушений. Проверки детских площадок и физкультурно-оздоровительных объектов помогли устранить за год более 4,3 тысяч нарушений. В течение года благодаря инспекторам устранено более 16 тысяч нарушений сезонной уборки территорий", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что в регионе также было выявлено и ликвидировано 1067 несанкционированных свалок. Проверено и оцифровано более 49 тысяч контейнерных площадок.

https://ria.ru/20210214/podmoskove-1597416066.html

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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), общество