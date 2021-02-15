https://ria.ru/20210215/byudzhetirovanie-1597500441.html

В Нижегородской области стартовал проект инициативного бюджетирования

В Нижегородской области стартовал проект инициативного бюджетирования

Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" 2021 года стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:42

2021-02-15T11:42

2021-02-15T12:31

нижегородская область

глеб никитин

владимир путин

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" 2021 года стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне в 2020 году."С 15 февраля по 15 марта жители Нижегородской области могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Проект реализуется на базе программы поддержки местных инициатив", - говорится в сообщении.По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "никто лучше жителей не знает, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы жизнь в населенном пункте стала более комфортной". "Когда люди сами предлагают решения, голосуют за них или участвуют в финансировании, это меняет отношение к работе. Повышается и уровень ответственности местных властей за реализацию инициатив", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как отметил глава региона, инициативные проекты разделены на восемь номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее - детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связанных с ремонтом библиотек или домов культуры)."Нижегородская область традиционно является одним из лидеров в стране по внедрению механизмов инициативного бюджетирования. На реализацию проекта "Вам решать" в бюджете 2021 года уже заложено 730 миллионов рублей", - сказал губернатор Нижегородской области.Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 16 марта – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.

https://ria.ru/20210205/tsentr-1596243416.html

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глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, экономика