https://ria.ru/20210215/belorussiya-1597504776.html

Адвокату белорусской оппозиционерки Колесниковой грозит лишение лицензии

Адвокату белорусской оппозиционерки Колесниковой грозит лишение лицензии

Белорусский правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями, сообщил, что адвоката Людмилу Казак, которая защищает одну из лидеров оппозиции... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:07

2021-02-15T12:07

2021-02-15T12:07

протесты в белоруссии

мария колесникова

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271680_310:417:3209:2048_1920x0_80_0_0_c1fba6d001f80747e0bd543e0e789cdf.jpg

МИНСК, 15 фев – РИА Новости. Белорусский правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями, сообщил, что адвоката Людмилу Казак, которая защищает одну из лидеров оппозиции Белоруссии Марию Колесникову, могут лишить лицензии на адвокатскую деятельность из-за административного правонарушения, которое расценено как действие, дискредитирующее адвокатуру."Адвоката Людмилу Казак хотят лишить лицензии на осуществление адвокатской деятельности из-за административного правонарушения… Как отмечается в сообщении о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии, основанием для лишения защитницы Марии Колесниковой адвокатского статуса является "осуществление действий, которые дискредитируют звание адвоката и адвокатуру, имевшее выражение в осуществлении административного правонарушения, предусмотренного статьей 23.4 "Неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий", - отмечается в сообщении на сайте центра.Там поясняется, что речь идет о задержании Казак в сентябре в Минске, после чего она была оштрафована судом. Согласно сообщению, после этого случая дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов объявила ей замечание. По информации правозащитников, на 19 февраля назначено заседание созданной при министерстве юстиции квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Белоруссии, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении лицензии.Член президиума координационного совета белорусской оппозиции, активистка штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Колесникова обвиняется о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Срок содержания ее под стражей продлен до 8 марта.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210214/zaderzhanie-1597439263.html

https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597174728.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире