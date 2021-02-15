Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210215/apple-1597567674.html
Apple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет
Apple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет
В новом iPhone появится функция Always on Display, которую уже давно ждали фанаты "яблочных" смартфонов. Об этом со ссылкой на сетевых информаторов сообщает... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:03
2021-02-15T18:31
наука
apple iphone
apple
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159849_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_4cce5c78b42846ff4972a04a34b1fe88.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В новом iPhone появится функция Always on Display, которую уже давно ждали фанаты "яблочных" смартфонов. Об этом со ссылкой на сетевых информаторов сообщает Appleinsider.Речь идет о будущем iPhone 13 (по другим данным — 12s), который получит новые дисплеи на органических светодиодах, выполненные по технологии LTPO. Помимо возможности отображения ограниченной информации на смартфоне в режиме ожидания, такой экран даст возможность обновлять картинку на частоте 120 Гц.Функция Always on Display появилась на смартфонах, оснащенных OLED-дисплеями более десяти лет назад. Apple выпустила первый iPhone с подобным экраном еще в 2017 году, но компания пока так и не реализовала полезную опцию.Новый iPhone будет представлен осенью 2021 года. Инсайдеры обещают смартфону подэкранный сканер отпечатков пальцев и другие крупные нововведения.
https://ria.ru/20210208/iphone-1596482160.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159849_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_af33f6df4af57ea3e25478eb7300da39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple, гаджеты, технологии

Apple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет

17:03 15.02.2021 (обновлено: 18:31 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В новом iPhone появится функция Always on Display, которую уже давно ждали фанаты "яблочных" смартфонов. Об этом со ссылкой на сетевых информаторов сообщает Appleinsider.
Речь идет о будущем iPhone 13 (по другим данным — 12s), который получит новые дисплеи на органических светодиодах, выполненные по технологии LTPO. Помимо возможности отображения ограниченной информации на смартфоне в режиме ожидания, такой экран даст возможность обновлять картинку на частоте 120 Гц.
Функция Always on Display появилась на смартфонах, оснащенных OLED-дисплеями более десяти лет назад. Apple выпустила первый iPhone с подобным экраном еще в 2017 году, но компания пока так и не реализовала полезную опцию.
Новый iPhone будет представлен осенью 2021 года. Инсайдеры обещают смартфону подэкранный сканер отпечатков пальцев и другие крупные нововведения.
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 12:12Наука
Маленький iPhone 12 снимут с производства досрочно
 
НаукаApple iPhoneAppleгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
02:08Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом
02:08На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния