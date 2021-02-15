https://ria.ru/20210215/apple-1597567674.html
Apple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет
Apple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет
В новом iPhone появится функция Always on Display, которую уже давно ждали фанаты "яблочных" смартфонов. Об этом со ссылкой на сетевых информаторов сообщает... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:03
2021-02-15T17:03
2021-02-15T18:31
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В новом iPhone появится функция Always on Display, которую уже давно ждали фанаты "яблочных" смартфонов. Об этом со ссылкой на сетевых информаторов сообщает Appleinsider.Речь идет о будущем iPhone 13 (по другим данным — 12s), который получит новые дисплеи на органических светодиодах, выполненные по технологии LTPO. Помимо возможности отображения ограниченной информации на смартфоне в режиме ожидания, такой экран даст возможность обновлять картинку на частоте 120 Гц.Функция Always on Display появилась на смартфонах, оснащенных OLED-дисплеями более десяти лет назад. Apple выпустила первый iPhone с подобным экраном еще в 2017 году, но компания пока так и не реализовала полезную опцию.Новый iPhone будет представлен осенью 2021 года. Инсайдеры обещают смартфону подэкранный сканер отпечатков пальцев и другие крупные нововведения.
https://ria.ru/20210208/iphone-1596482160.html
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