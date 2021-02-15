Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/anglosaksy-1597421721.html
Уничтожить мир и построить его заново: англосаксы хотят объединяться
Уничтожить мир и построить его заново: англосаксы хотят объединяться
Заметили и осмеяли: такой оказалась реакция "Востока" на пулеметную очередь публикаций "Запада" о том, что англоговорящие страны должны объединиться в нечто... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:00
2021-02-15T08:03
европа
россия
елизавета ii
великобритания
япония
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149018/21/1490182185_0:139:5184:3055_1920x0_80_0_0_434b0d7febee25c9e6817ef627f1d367.jpg
Заметили и осмеяли: такой оказалась реакция "Востока" на пулеметную очередь публикаций "Запада" о том, что англоговорящие страны должны объединиться в нечто мощное и противостоящее врагам. Неважно, как оно будет называться, — важно, что это Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия плюс большой знак вопроса в виде США. Все это страны, где английский — родной и первый язык, они особые, и им надо сейчас держаться вместе."Восток" — это, например, обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Китаец, конечно, но человек не совсем пекинский, мог бы со своими взглядами жить где угодно и оставаться патриотом Китая как древней и уважаемой цивилизации.Кто продвигает идею обновленной конфигурации Запада: речь о двух ставших знаменитыми комментариях — в августе в The Wall Street Journal (США) и на днях в Financial Times (Великобритания). Последнюю стали массово перепечатывать, а дальше пошло множество комментариев на комментарии.Конкретные предложения в двух упомянутых флагманских публикациях весьма расплывчаты — речь о том, что, кроме языка, у этих стран общие парламентские традиции, общий глава государства — королева Елизавета II, еще фактически общая разведка (альянс по обмену информацией "Пять глаз")… Но вот как именно объединяться — неясно, да и какая разница. Еще труднее понять, что значит — США в роли якоря этой как бы уже почти существующей "англосферы". Но это все пустяки, главное — что все они в последние годы ужесточили свое отношение к Китаю (не только к Китаю, добавим), это и есть основной сближающий фактор.Перед нами — обрывки идущей без особого шума дискуссии насчет, представьте, полной переделки мира. И тут не разберешь, курица или яйцо было первым. То ли давайте уж переделаем мир начисто, если он все равно рушится по поводу вируса, то ли вирус успешно подвернулся как раз под руку, когда пошли всерьез разговоры насчет того, что этот мир не получился, надо его уничтожить и построить заново.Вообще-то, мы и так давно замечали, что "англосфера" — или англосаксы — это что-то отдельное и особенное. Отдельное от чего? А от того, что мы долгое время называли Западом. Вот и Алекс Ло из своего Гонконга замечает: никакого вечного и дружного Запада никогда и не было, эту штуку придумали относительно недавно, когда требовалось противостоять СССР. И тогда записали в "Запад" (чтобы нам было страшнее) множество стран с самых разных континентов, получивших поощрительный титул "демократов".Если Запада не было, то что было? Вот то самое, что хотят возродить. Сверхдержава под названием Британская империя, в которую входили доминионы, нынешние Канада, Австралия и Новая Зеландия. Собственно, если бы не маленькие неприятности 1776 года, когда против налогов Лондона взбунтовались какие-то скандальные персонажи из Бостона и Филадельфии, то и сегодня оставалась бы сверхсверхдержава, вся сплошь англоязычная — и с особой традицией выстраивания прочего мира.Традиция эта заключалась в том, чтобы в превентивном порядке вредить любым другим державам того самого как бы Запада — чтобы никто из них не имел физической возможности противостоять империи. Эта традиция, кстати, была унаследована и отпочковавшимися США в момент, когда уже они оказались сверхдержавой.Лондон веками стравливал между собой всех прочих западников, немцев с русскими, французов с немцами… Россия помнит это не только потому, что англичане приложили руку к убийству императора Павла или "прогерманского" авантюриста Распутина. Есть истории поинтереснее. В конце XIX века Российская империя обнаружила, что из всего мира не поделенным колониалистами остался только соседний с нами Дальний Восток, — и начала его осваивать, причем отнюдь не британскими методами. Но Лондон натравил на нас Японию, то есть на самом деле в Маньчжурии и Порт-Артуре мы воевали все-таки с Британской империей. Японцы, не получившие от Лондона обещанных пряников, обиделись и в 1941 году напали уже на англичан, а заодно и американцев.Это никакая не "другая история" — та самая. Потому что Алекс Ло напоминает о том, как уже США в 1985 году выкрутили руки той же многострадальной Японии по части курсов валют, что положило конец экономическому подъему этой страны. А до того такую же штуку проделали с европейцами… Традиции, однако.И вот сейчас обе статьи о необходимости создания "англосферы" упоминают: этой сфере, раз уж она направлена против Китая, нужны будут внешние союзники — опять Япония! И еще Индия. Ну, вторая-то нация вроде как не имеет культа самоубийств в своем наследии…Но как же бывший Запад, то есть прочая Европа? А никак. Она блистательно отсутствует в планах создания "англосферы", потому что не желает подчиняться англосаксонскому диктату и хочет иметь дело с Китаем, балансируя этим связи с англосаксами. А раз так, то ждите продолжения традиционной политики англосаксов — стравливать одних европейцев с другими, особенно восточных с западными, не говоря об украинцах.Что же касается США, то тут недосказанности еще больше, но можно предположить, что единая англосаксонская команда имела бы более сильные переговорные позиции в общении с Вашингтоном, чем просто Лондон. Однако… мы забыли про Алекса Ло. Он говорит: раньше США столько раз — в чисто англосаксонском духе — гнобили лучших друзей и союзников, что тут задумаешься, прежде чем будешь предлагать им новые альянсы. А сейчас мы и вообще говорим "об упадке все более опасных, напористых и безответственных Соединенных Штатов". Его общий итоговый диагноз всем этим вдруг ставшим модными разговорам об "англосфере" таков: это демонстрация общей слабости того, что мы считали единым Западом.Но вообще-то тут у нас демонстрация не только слабости. А еще и масштаба происходящих перемен — если какая-то группа идеологов хочет возродить англосаксонскую империю, отшвырнув на обочину европейцев, то это не значит, что нет других похожих групп, обсуждающих совсем другие планы без лишней гласности. И главное, что в этих обсуждениях интересно, — это масштабы желаемого погрома всей международной системы: им кажется, что хотя бы теоретически сегодня все возможно и так и надо.
https://ria.ru/20210208/ukraina-1596391916.html
https://ria.ru/20210213/britaniya-1597255385.html
https://ria.ru/20201218/pomosch-1589826194.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/rakety-1594991014.html
https://ria.ru/20201121/skandal-1585469402.html
европа
россия
великобритания
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149018/21/1490182185_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_a5f02774c4783ab60b8a5e0e9a9cdfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европа, россия, елизавета ii, великобритания, япония, сша, в мире

Уничтожить мир и построить его заново: англосаксы хотят объединяться

08:00 15.02.2021 (обновлено: 08:03 15.02.2021)
 
© AFP 2021 / Odd AndersenЛюди с флагами Великобритании на Вестминстерском мосту в Лондоне
Люди с флагами Великобритании на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AFP 2021 / Odd Andersen
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Заметили и осмеяли: такой оказалась реакция "Востока" на пулеметную очередь публикаций "Запада" о том, что англоговорящие страны должны объединиться в нечто мощное и противостоящее врагам. Неважно, как оно будет называться, — важно, что это Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия плюс большой знак вопроса в виде США. Все это страны, где английский — родной и первый язык, они особые, и им надо сейчас держаться вместе.
"Восток" — это, например, обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Китаец, конечно, но человек не совсем пекинский, мог бы со своими взглядами жить где угодно и оставаться патриотом Китая как древней и уважаемой цивилизации.
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов 112.Украина и ZIK на платформе видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 08:00
США и Британия празднуют большую победу над стыдом
Кто продвигает идею обновленной конфигурации Запада: речь о двух ставших знаменитыми комментариях — в августе в The Wall Street Journal (США) и на днях в Financial Times (Великобритания). Последнюю стали массово перепечатывать, а дальше пошло множество комментариев на комментарии.
Конкретные предложения в двух упомянутых флагманских публикациях весьма расплывчаты — речь о том, что, кроме языка, у этих стран общие парламентские традиции, общий глава государства — королева Елизавета II, еще фактически общая разведка (альянс по обмену информацией "Пять глаз")… Но вот как именно объединяться — неясно, да и какая разница. Еще труднее понять, что значит — США в роли якоря этой как бы уже почти существующей "англосферы". Но это все пустяки, главное — что все они в последние годы ужесточили свое отношение к Китаю (не только к Китаю, добавим), это и есть основной сближающий фактор.
Перед нами — обрывки идущей без особого шума дискуссии насчет, представьте, полной переделки мира. И тут не разберешь, курица или яйцо было первым. То ли давайте уж переделаем мир начисто, если он все равно рушится по поводу вируса, то ли вирус успешно подвернулся как раз под руку, когда пошли всерьез разговоры насчет того, что этот мир не получился, надо его уничтожить и построить заново.
Люди в китайском квартале в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 08:00
Загадка саморазрушения Британии: после ЕС на очереди — отношения с Китаем
Вообще-то, мы и так давно замечали, что "англосфера" — или англосаксы — это что-то отдельное и особенное. Отдельное от чего? А от того, что мы долгое время называли Западом. Вот и Алекс Ло из своего Гонконга замечает: никакого вечного и дружного Запада никогда и не было, эту штуку придумали относительно недавно, когда требовалось противостоять СССР. И тогда записали в "Запад" (чтобы нам было страшнее) множество стран с самых разных континентов, получивших поощрительный титул "демократов".
Если Запада не было, то что было? Вот то самое, что хотят возродить. Сверхдержава под названием Британская империя, в которую входили доминионы, нынешние Канада, Австралия и Новая Зеландия. Собственно, если бы не маленькие неприятности 1776 года, когда против налогов Лондона взбунтовались какие-то скандальные персонажи из Бостона и Филадельфии, то и сегодня оставалась бы сверхсверхдержава, вся сплошь англоязычная — и с особой традицией выстраивания прочего мира.
Традиция эта заключалась в том, чтобы в превентивном порядке вредить любым другим державам того самого как бы Запада — чтобы никто из них не имел физической возможности противостоять империи. Эта традиция, кстати, была унаследована и отпочковавшимися США в момент, когда уже они оказались сверхдержавой.
Рассекреченный документ разведки - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 04:3075 лет Великой Победы
СВР: Британия намеренно не торопилась помогать СССР летом 1941 года
Лондон веками стравливал между собой всех прочих западников, немцев с русскими, французов с немцами… Россия помнит это не только потому, что англичане приложили руку к убийству императора Павла или "прогерманского" авантюриста Распутина. Есть истории поинтереснее. В конце XIX века Российская империя обнаружила, что из всего мира не поделенным колониалистами остался только соседний с нами Дальний Восток, — и начала его осваивать, причем отнюдь не британскими методами. Но Лондон натравил на нас Японию, то есть на самом деле в Маньчжурии и Порт-Артуре мы воевали все-таки с Британской империей. Японцы, не получившие от Лондона обещанных пряников, обиделись и в 1941 году напали уже на англичан, а заодно и американцев.
Это никакая не "другая история" — та самая. Потому что Алекс Ло напоминает о том, как уже США в 1985 году выкрутили руки той же многострадальной Японии по части курсов валют, что положило конец экономическому подъему этой страны. А до того такую же штуку проделали с европейцами… Традиции, однако.
И вот сейчас обе статьи о необходимости создания "англосферы" упоминают: этой сфере, раз уж она направлена против Китая, нужны будут внешние союзники — опять Япония! И еще Индия. Ну, вторая-то нация вроде как не имеет культа самоубийств в своем наследии…
Запуск ракеты SS-520 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 16:43
СМИ: Япония создаст собственные ракеты для противостояния России и Китаю
Но как же бывший Запад, то есть прочая Европа? А никак. Она блистательно отсутствует в планах создания "англосферы", потому что не желает подчиняться англосаксонскому диктату и хочет иметь дело с Китаем, балансируя этим связи с англосаксами. А раз так, то ждите продолжения традиционной политики англосаксов — стравливать одних европейцев с другими, особенно восточных с западными, не говоря об украинцах.
Что же касается США, то тут недосказанности еще больше, но можно предположить, что единая англосаксонская команда имела бы более сильные переговорные позиции в общении с Вашингтоном, чем просто Лондон. Однако… мы забыли про Алекса Ло. Он говорит: раньше США столько раз — в чисто англосаксонском духе — гнобили лучших друзей и союзников, что тут задумаешься, прежде чем будешь предлагать им новые альянсы. А сейчас мы и вообще говорим "об упадке все более опасных, напористых и безответственных Соединенных Штатов". Его общий итоговый диагноз всем этим вдруг ставшим модными разговорам об "англосфере" таков: это демонстрация общей слабости того, что мы считали единым Западом.
Но вообще-то тут у нас демонстрация не только слабости. А еще и масштаба происходящих перемен — если какая-то группа идеологов хочет возродить англосаксонскую империю, отшвырнув на обочину европейцев, то это не значит, что нет других похожих групп, обсуждающих совсем другие планы без лишней гласности. И главное, что в этих обсуждениях интересно, — это масштабы желаемого погрома всей международной системы: им кажется, что хотя бы теоретически сегодня все возможно и так и надо.
Американские истребители F-22 Raptor на авиабазе Повидз, Польша - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября 2020, 08:00
"Дело не только в истребителях": США показали Европе свое истинное лицо
 
ЕвропаРоссияЕлизавета IIВеликобританияЯпонияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
02:08Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом
02:08На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния