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Под завалами здания в Калужской области нашли второго пострадавшего
Под завалами здания в Калужской области нашли второго пострадавшего
Спасатели нашли второго пострадавшего под завалами бывшего автокомбината в Людиново Калужской области, сообщается на сайте главного управления МЧС России по... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:40
2021-02-14T00:40
2021-02-14T00:40
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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калужская область
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спасатели нашли второго пострадавшего под завалами бывшего автокомбината в Людиново Калужской области, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Калужской области.Ранее сообщалось, что кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области. Здание представляет собой одноэтажную, железобетонную конструкцию 50 на 100 метров, кровля металлическая. Было найдено тело мужчины, предположительно, хозяина производственного здания."В 22.55 в ходе разбора завалов найден второй пострадавший. На месте работают 185 человек, 36 единиц техники, в том числе от МЧС 165 человек, 25 единиц техники", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), людиново, калужская область, происшествия