Число заражений коронавирусом в США выросло за сутки на 82 тысячи
© REUTERS / Callaghan O'HareМедицинские работники в отделении для пациентов с коронавирусом в Медицинском центре United Memorial в Хьюстоне, США
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 82 тысячи, было зарегистрировано еще 3,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 82 178 новых случаев заражения коронавирусом, 3313 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.
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Всего, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 27,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 484 тысяч человек.