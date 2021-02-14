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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/zarazheniya-1597427735.html
Число заражений коронавирусом в США выросло за сутки на 82 тысячи
Число заражений коронавирусом в США выросло за сутки на 82 тысячи
Число случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 82 тысячи, было зарегистрировано еще 3,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T15:47
2021-02-14T15:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 82 тысячи, было зарегистрировано еще 3,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 82 178 новых случаев заражения коронавирусом, 3313 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.Всего, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 27,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 484 тысяч человек.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, сша, в мире

Число заражений коронавирусом в США выросло за сутки на 82 тысячи

15:47 14.02.2021
 
© REUTERS / Callaghan O'HareМедицинские работники в отделении для пациентов с коронавирусом в Медицинском центре United Memorial в Хьюстоне, США
Медицинские работники в отделении для пациентов с коронавирусом в Медицинском центре United Memorial в Хьюстоне, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© REUTERS / Callaghan O'Hare
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 82 тысячи, было зарегистрировано еще 3,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 82 178 новых случаев заражения коронавирусом, 3313 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.
Мы все умрём. Эпидемии, патогены, вакцины: как всё это устроено - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 12:00Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрем. Эпидемии, патогены, вакцины: как все это устроеноВирусы, бактерии, грибки – какие существуют средства превентивной борьбы с ними? Почему иммунитет вместо патогена может начать атаковать собственный организм? Как вирусы могут помочь в борьбе с бактериями и другими вирусами? Может ли бактерия быть устойчива сразу и к вирусам, и к антибиотикам? Сколько есть видов вакцин, и какой эффективнее?
Всего, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 27,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 484 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУниверситет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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