Число заражений коронавирусом в США выросло за сутки на 82 тысячи

Мы все умрем. Эпидемии, патогены, вакцины: как все это устроено Вирусы, бактерии, грибки – какие существуют средства превентивной борьбы с ними? Почему иммунитет вместо патогена может начать атаковать собственный организм? Как вирусы могут помочь в борьбе с бактериями и другими вирусами? Может ли бактерия быть устойчива сразу и к вирусам, и к антибиотикам? Сколько есть видов вакцин, и какой эффективнее?