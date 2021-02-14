В МВД Белоруссии назвали причину задержания участников концерта
15:03 14.02.2021 (обновлено: 15:12 14.02.2021)
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Участники концерта под Минском в субботу вечером задержаны за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Белоруссии.
Ранее не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что милиция задержала вечером в субботу 67 человек, участвовавших в публичной репетиции нескольких музыкантов на базе отдыха "Огонёк" в поселке Сокол Смолевичского района недалеко от Минска. Правозащитники заявили, что задержаны как музыканты, так и зрители. Согласно сообщению, поздно вечером 13 февраля должен был пройти концерт белорусских групп "Разбитое сердце пацана", Panska Moc, Ok-Band, Lear, однако он был прерван приездом милиции.
"Вчера вечером сотрудники милиции пересекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики (традиционная для оппозиции бело-красно-белая символика - ред.): под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов. Всего было задержано 68 человек, включая несовершеннолетних", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Там отмечается, что "на взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей".
По данным пресс-службы, на данный момент десять человек отпустили - несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении малолетние, - с остальными проводится разбирательство.
"Известно, что участники "концерта" употребляли спиртное, одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении, она доставлена на медосвидетельствование", - говорится в сообщении.
13 февраля, 20:44Белорусская оппозиция задумалась над "цифровым референдумом"
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. Ранее в Белоруссии неоднократно фиксировались случаи пресечения милицией дворовых концертов, когда протестующие устраивали встречи в своих районах, а к ним приходили с бесплатными выступлениями во дворы белорусские музыкальные и другие творческие коллективы.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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