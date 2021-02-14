https://ria.ru/20210214/vooruzheniya-1597384183.html

Путин: Запад изменил настрой в отношении новых российских вооружений

Путин: Запад изменил настрой в отношении новых российских вооружений

Президент РФ Владимир Путин рассказал об изменении настроений в зарубежных странах по вопросу о новых видах вооружения в России. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T00:21

2021-02-14T00:21

2021-02-14T00:21

россия

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597380747_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cba04c4828f781f3b6fd379d11deb1c0.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал об изменении настроений в зарубежных странах по вопросу о новых видах вооружения в России.Он добавил, что теперь эти новые виды вооружений предлагается включать в повестку переговоров. "Сейчас уже говорят, что чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы тактического и стратегического оружия. Я уже не говорю про "Авангард" и все остальное наше гиперзвуковое оружие", - пояснил он.Российское гиперзвуковое оружие Путин презентовал в послании Федеральному собранию в 2018 году – речь о комплексах "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с соответствующими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область). Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся. Помимо морской версии Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

https://ria.ru/20210205/vooruzheniya-1596115637.html

https://ria.ru/20210127/vooruzheniya-1594766590.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Сначала хихикали, теперь настроение изменилось" "Сначала хихикали над новыми видами вооружений России, теперь настроение изменилось" – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ. 2021-02-14T00:21 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, безопасность