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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/vesna-1597387031.html
Врач рассказал о влиянии весеннего спада иммунитета на COVID-19
Врач рассказал о влиянии весеннего спада иммунитета на COVID-19
Нередко сильные здоровые люди могут переносить коронавирус гораздо тяжелее, чем те, чей иммунитет низок. Поэтому вряд ли прием БАДов, витаминов, специальные... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T01:14
2021-02-14T01:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
весна
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Нередко сильные здоровые люди могут переносить коронавирус гораздо тяжелее, чем те, чей иммунитет низок. Поэтому вряд ли прием БАДов, витаминов, специальные процедуры сократят риск COVID-19, рассказал агентству "Прайм" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7 Олег Серебрянский.При этом необходима консультация врача, поскольку прием БАДов и витаминных препаратов может вызвать гипервитаминоз, добавил врач.Важно и то, что COVID-19 успешно учатся лечить, а также постепенное расширение вакцинации. В целом она позитивно влияет на снижение заболеваемости. Все это позволяет надеяться, что весна не принесет сюрпризов и очередного пика заболеваемости не последует, заключил Серебрянский.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, весна

Врач рассказал о влиянии весеннего спада иммунитета на COVID-19

01:14 14.02.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет температуру у мужчины перед сдачей анализа на антитела к коронавирусу COVID-19 в одной городских поликлиник в Москве
Медицинский работник измеряет температуру у мужчины перед сдачей анализа на антитела к коронавирусу COVID-19 в одной городских поликлиник в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Нередко сильные здоровые люди могут переносить коронавирус гораздо тяжелее, чем те, чей иммунитет низок. Поэтому вряд ли прием БАДов, витаминов, специальные процедуры сократят риск COVID-19, рассказал агентству "Прайм" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7 Олег Серебрянский.
"Однако существуют множество других сезонных заболеваний: грипп, ОРВИ и т.п. Здесь уже доказано, что укрепление иммунитета способно снизить риск заражения и облегчить течение заболевания. Поэтому принимать витаминные комплексы, заниматься спортом и в принципе следить за своим здоровьем будет совсем не лишним", - указал он.
При этом необходима консультация врача, поскольку прием БАДов и витаминных препаратов может вызвать гипервитаминоз, добавил врач.
Важно и то, что COVID-19 успешно учатся лечить, а также постепенное расширение вакцинации. В целом она позитивно влияет на снижение заболеваемости.
Все это позволяет надеяться, что весна не принесет сюрпризов и очередного пика заболеваемости не последует, заключил Серебрянский.
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