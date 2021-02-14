https://ria.ru/20210214/vesna-1597387031.html

Врач рассказал о влиянии весеннего спада иммунитета на COVID-19

Врач рассказал о влиянии весеннего спада иммунитета на COVID-19

Нередко сильные здоровые люди могут переносить коронавирус гораздо тяжелее, чем те, чей иммунитет низок. Поэтому вряд ли прием БАДов, витаминов, специальные... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T01:14

2021-02-14T01:14

2021-02-14T01:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

весна

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Нередко сильные здоровые люди могут переносить коронавирус гораздо тяжелее, чем те, чей иммунитет низок. Поэтому вряд ли прием БАДов, витаминов, специальные процедуры сократят риск COVID-19, рассказал агентству "Прайм" главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7 Олег Серебрянский.При этом необходима консультация врача, поскольку прием БАДов и витаминных препаратов может вызвать гипервитаминоз, добавил врач.Важно и то, что COVID-19 успешно учатся лечить, а также постепенное расширение вакцинации. В целом она позитивно влияет на снижение заболеваемости. Все это позволяет надеяться, что весна не принесет сюрпризов и очередного пика заболеваемости не последует, заключил Серебрянский.

https://ria.ru/20210213/norki-1597343500.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, весна