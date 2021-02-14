Ученые объяснили, что делать, если вакцины от коронавируса устареют
18:38 14.02.2021 (обновлено: 21:37 14.02.2021)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедсестра набирает в шприц вакцину против COVID-19 "Спутник V"
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые смогут за несколько дней создать новую вакцину от коронавируса, если имеющиеся "устареют", рассказали Ura.ru опрошенные вирусологи.
Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, что "устаревание" вакцины произойдет, если существующие не смогут защищать от возникающих штаммов вируса.
"Сейчас с уверенностью сказать, что вакцинация какой-то вакциной совсем не будет действовать против южноафриканского штамма, нельзя", — подчеркнул он.
Ученый добавил, что в препарат можно внести изменения, чтобы поднять его эффективность против новых штаммов.
Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что создание обновленной вакцины займет несколько дней, а проводить новые испытания не понадобится.
"Если вдруг даже не этот штамм (из ЮАР), а какой-то другой появится, то уже понятно, что надо делать. <…> Ее (вакцину. — Прим. ред.) не надо гонять по всем фазам испытаний, потому что это одно и то же", — пояснил ученый.
Ранее вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч заявил, что мутации коронавируса могут сделать существующие препараты для профилактики инфекции неэффективными. По его словам, в будущем разработчикам вакцин придется применять альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.