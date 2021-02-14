https://ria.ru/20210214/vaktsina-1597444709.html

Ученые объяснили, что делать, если вакцины от коронавируса устареют

Ученые объяснили, что делать, если вакцины от коронавируса устареют

Ученые смогут за несколько дней создать новую вакцину от коронавируса, если имеющиеся "устареют", рассказали Ura.ru опрошенные вирусологи. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T18:38

2021-02-14T18:38

2021-02-14T21:37

распространение коронавируса

алексей аграновский

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые смогут за несколько дней создать новую вакцину от коронавируса, если имеющиеся "устареют", рассказали Ura.ru опрошенные вирусологи.Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, что "устаревание" вакцины произойдет, если существующие не смогут защищать от возникающих штаммов вируса. Ученый добавил, что в препарат можно внести изменения, чтобы поднять его эффективность против новых штаммов.Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что создание обновленной вакцины займет несколько дней, а проводить новые испытания не понадобится. Ранее вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч заявил, что мутации коронавируса могут сделать существующие препараты для профилактики инфекции неэффективными. По его словам, в будущем разработчикам вакцин придется применять альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.Коронавирусом в мире заражены 108 миллионов человек, почти 2,4 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597437763.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество