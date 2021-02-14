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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/vaktsina-1597389177.html
Ливан рассчитывает привлечь частные компании к закупке "Спутника V"
Ливан рассчитывает привлечь частные компании к закупке "Спутника V"
Ливан не сможет закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на государственные деньги, рассчитывает на привлечение к этому частных компаний, заявил... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T02:19
2021-02-14T02:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 14 фев - РИА Новости. Ливан не сможет закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на государственные деньги, рассчитывает на привлечение к этому частных компаний, заявил РИА Новости глава ливанской парламентской комиссии по здравоохранению Асим Араджи.Депутат отметил эффективность разработанной в РФ вакцины и положительный эффект от наличия в стране разных вакцин, но, по его словам, ее закупки зависят от поиска финансирования.Араджи сказал, что Ливан заказал 6 миллионов доз вакцин и пока отсрочки в поставках со стороны компании Phizer не наблюдается.Как сообщило в субботу Национальное новостное агентство Ливана, в страну начались поставки вакцины американской компании Pfizer, с первой партией поступили 28,5 тысячи доз, в ближайшие недели ожидаются еще поставки этой вакцины в дополнение к вакцине Astrazeneca, начало поставок которой ожидается в стране с марта. Вакцины будут распределены среди крупных госпиталей, где вакцинация начнется с воскресенья. По данным ливанского минздрава, на получение прививки уже зарегистрировались 450 тысяч человек. В министерстве пообещали, что вакцинироваться смогут все проживающие на постоянной основе в Ливане люди, включая палестинских и сирийских беженцев.Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила 5 февраля использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе в четверг обратился к правительству РФ с просьбой предоставить 200 тысяч доз вакцины от коронавируса в виде помощиВ стране с начала года наблюдается резкий рост числа заболеваний коронавирусом, а также увеличилась смертность среди больных. Ливанские власти связывают ухудшение ситуации с безответственным отношением населения к мерам, рекомендованным минздравом, и проведением массовых мероприятий в период новогодних праздников.В рамках ЧС по всей стране с 14 января по 8 февраля сохранялся комендантский час с закрытием всех государственных и частных предприятий, за исключением больниц. Продуктовые магазины работали только в режиме доставки до 17.00 по местному времени.Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ливане достигло 336 999, более 3,9 тысячи больных COVID-19 умерли, выздоровели более 226,6 тысячи человек. В стране проживает 4,5 миллиона местного населения и 2 миллиона сирийских и палестинских беженцев.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ливан, в мире

Ливан рассчитывает привлечь частные компании к закупке "Спутника V"

02:19 14.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕЙРУТ, 14 фев - РИА Новости. Ливан не сможет закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на государственные деньги, рассчитывает на привлечение к этому частных компаний, заявил РИА Новости глава ливанской парламентской комиссии по здравоохранению Асим Араджи.
"У нас есть планы импортировать российскую вакцину "Спутник V" после выданного разрешения на ее использование в стране, но надеемся, что импорт будет осуществляться через частные компании и доноров, так как у министерства здравоохранения нет возможности потратить средства на закупку вакцины", - сказал он.
Депутат отметил эффективность разработанной в РФ вакцины и положительный эффект от наличия в стране разных вакцин, но, по его словам, ее закупки зависят от поиска финансирования.
Араджи сказал, что Ливан заказал 6 миллионов доз вакцин и пока отсрочки в поставках со стороны компании Phizer не наблюдается.
Как сообщило в субботу Национальное новостное агентство Ливана, в страну начались поставки вакцины американской компании Pfizer, с первой партией поступили 28,5 тысячи доз, в ближайшие недели ожидаются еще поставки этой вакцины в дополнение к вакцине Astrazeneca, начало поставок которой ожидается в стране с марта. Вакцины будут распределены среди крупных госпиталей, где вакцинация начнется с воскресенья. По данным ливанского минздрава, на получение прививки уже зарегистрировались 450 тысяч человек. В министерстве пообещали, что вакцинироваться смогут все проживающие на постоянной основе в Ливане люди, включая палестинских и сирийских беженцев.
Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила 5 февраля использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе в четверг обратился к правительству РФ с просьбой предоставить 200 тысяч доз вакцины от коронавируса в виде помощи
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В стране с начала года наблюдается резкий рост числа заболеваний коронавирусом, а также увеличилась смертность среди больных. Ливанские власти связывают ухудшение ситуации с безответственным отношением населения к мерам, рекомендованным минздравом, и проведением массовых мероприятий в период новогодних праздников.
В рамках ЧС по всей стране с 14 января по 8 февраля сохранялся комендантский час с закрытием всех государственных и частных предприятий, за исключением больниц. Продуктовые магазины работали только в режиме доставки до 17.00 по местному времени.
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ливане достигло 336 999, более 3,9 тысячи больных COVID-19 умерли, выздоровели более 226,6 тысячи человек. В стране проживает 4,5 миллиона местного населения и 2 миллиона сирийских и палестинских беженцев.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЛиванВ мире
 
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