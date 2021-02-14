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В Костроме трех мужчин заподозрили в убийстве и расчленении приятеля
В Костроме трех мужчин заподозрили в убийстве и расчленении приятеля
Расчлененное тело жителя Костромы нашли в квартире в Костроме, по подозрению в убийстве задержаны трое мужчин, сообщило СУ СКР по региону. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T17:42
2021-02-14T17:45
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
кострома
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Расчлененное тело жителя Костромы нашли в квартире в Костроме, по подозрению в убийстве задержаны трое мужчин, сообщило СУ СКР по региону."Тринадцатого февраля в правоохранительные органы Костромской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в одном из микрорайонов города Костромы расчлененного тела местного жителя 1987 года рождения… В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны трое мужчин", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об убийстве."В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления", - информирует СУ СКР по региону.В следственном управлении не раскрывают подробностей произошедшего. По данным местных СМИ, убийство произошло после ссоры из-за девушки.
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следственный комитет россии (ск рф), костромская область, кострома, происшествия

В Костроме трех мужчин заподозрили в убийстве и расчленении приятеля

17:42 14.02.2021 (обновлено: 17:45 14.02.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Фото : СК РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Расчлененное тело жителя Костромы нашли в квартире в Костроме, по подозрению в убийстве задержаны трое мужчин, сообщило СУ СКР по региону.
"Тринадцатого февраля в правоохранительные органы Костромской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в одном из микрорайонов города Костромы расчлененного тела местного жителя 1987 года рождения… В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны трое мужчин", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления", - информирует СУ СКР по региону.
В следственном управлении не раскрывают подробностей произошедшего. По данным местных СМИ, убийство произошло после ссоры из-за девушки.
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