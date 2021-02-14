https://ria.ru/20210214/ubiystvo-1597440515.html

В Костроме трех мужчин заподозрили в убийстве и расчленении приятеля

В Костроме трех мужчин заподозрили в убийстве и расчленении приятеля

Расчлененное тело жителя Костромы нашли в квартире в Костроме, по подозрению в убийстве задержаны трое мужчин, сообщило СУ СКР по региону. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T17:42

2021-02-14T17:42

2021-02-14T17:45

следственный комитет россии (ск рф)

костромская область

кострома

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Расчлененное тело жителя Костромы нашли в квартире в Костроме, по подозрению в убийстве задержаны трое мужчин, сообщило СУ СКР по региону."Тринадцатого февраля в правоохранительные органы Костромской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в одном из микрорайонов города Костромы расчлененного тела местного жителя 1987 года рождения… В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны трое мужчин", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об убийстве."В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления", - информирует СУ СКР по региону.В следственном управлении не раскрывают подробностей произошедшего. По данным местных СМИ, убийство произошло после ссоры из-за девушки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/lechenie-1596710332.html

костромская область

кострома

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следственный комитет россии (ск рф), костромская область, кострома, происшествия