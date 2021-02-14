https://ria.ru/20210214/snegopad-1597447938.html
В Москве за три дня снегопада отбуксировали более тысячи автомобилей
В Москве за три дня снегопада отбуксировали более тысячи автомобилей
За три дня снегопада в Москве экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, а эвакуаторы АМПП (Администратор московского парковочного... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T19:21
2021-02-14T19:21
2021-02-14T19:21
центр организации дорожного движения (цодд)
администратор московского парковочного пространства
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За три дня снегопада в Москве экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, а эвакуаторы АМПП (Администратор московского парковочного пространства) - 148, сообщает дептранс в Telegram."За три дня снегопада экипажи Дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу", - говорится в сообщении.Дептранс также порекомендовал водителям грузовиков не перегружать транспорт и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.
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центр организации дорожного движения (цодд), администратор московского парковочного пространства, авто, департамент транспорта г. москвы, москва
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За три дня снегопада в Москве экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, а эвакуаторы АМПП (Администратор московского парковочного пространства) - 148, сообщает дептранс в Telegram.
"За три дня снегопада экипажи Дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу", - говорится в сообщении.
Дептранс также порекомендовал водителям грузовиков не перегружать транспорт и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.