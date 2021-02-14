https://ria.ru/20210214/snegopad-1597447938.html

В Москве за три дня снегопада отбуксировали более тысячи автомобилей

В Москве за три дня снегопада отбуксировали более тысячи автомобилей

За три дня снегопада в Москве экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, а эвакуаторы АМПП (Администратор московского парковочного... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T19:21

2021-02-14T19:21

2021-02-14T19:21

центр организации дорожного движения (цодд)

администратор московского парковочного пространства

авто

департамент транспорта г. москвы

москва

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За три дня снегопада в Москве экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, а эвакуаторы АМПП (Администратор московского парковочного пространства) - 148, сообщает дептранс в Telegram."За три дня снегопада экипажи Дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу", - говорится в сообщении.Дептранс также порекомендовал водителям грузовиков не перегружать транспорт и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.

https://ria.ru/20210212/snegopad-1597226876.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), администратор московского парковочного пространства, авто, департамент транспорта г. москвы, москва