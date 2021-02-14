https://ria.ru/20210214/seksualnost-1597265099.html

Секс ради здоровья. Эксперты развенчали популярные мифы

Секс ради здоровья. Эксперты развенчали популярные мифы

"Сексуальность человека — нечто большее, чем способность совершать соитие", — утверждает сексолог Татьяна Семашко. Однако в обществе прочно укрепилось мнение,... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T08:00

2021-02-14T08:00

2021-02-14T08:04

наука

секс

биология

день святого валентина

здоровье

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. "Сексуальность человека — нечто большее, чем способность совершать соитие", — утверждает сексолог Татьяна Семашко. Однако в обществе прочно укрепилось мнение, что секс необходим для здоровья. Почему это не так— в материале РИА Новости.Мозг и половая зрелость"Секс" — буквально означает "пол". В наше время значение этого слова свелось к половому акту. Но специалисты вкладывают в него более широкий смысл", — говорит сексолог Татьяна Семашко, старший преподаватель кафедры общей и клинической психологии Пермского государственного национального исследовательского университета.Классик отечественной сексологии Игорь Кон разделял понятия "пол" и "секс". В книге "Введение в сексологию" он писал: ""Пол" и "половые" свойства обозначают явления, связанные с дифференцировкой и различением мужчин и женщин, тогда как "секс" и "сексуальные" свойства подразумевают сексуально-эротические чувства и отношения"."По определению экспертов ВОЗ, секс — это сложный комплекс эмоционального, физического, психологического и социального самочувствия и удовлетворения", — объясняет доктор Семашко.Она подчеркивает, что самый сексуальный орган человеческого тела — не гениталии, а мозг. "В нем, а точнее — в гипоталамусе, берут начало базовые инстинкты. Там запускается половое созревание, равно как и увядание — климакс. Там фиксируются и девиантные формы полового поведения".Энергетический потенциал и гормональный уровень, связанные с центральной нервной системой, заложены еще до рождения. А вот сексуальные алгоритмы поведения формируются в процессе социализации и полового созревания. По современным данным, за последнее столетие биологическая половая зрелость у подростков наступает на три-четыре года раньше. Этому способствует обилие животной белковой пищи и информации."Информация, в том числе из интернета, бьет по мозгу, и гипоталамус вырабатывает половые гормоны. В итоге — биологическая половая зрелость уже в 11-12 лет. А мозг завершает развитие в 20-21. Отсюда такие проблемы с подростками — органы работают, а ума нет", — отмечает эксперт.Секс и счастьеВ 2016 году исследователи из Гонконга, Сингапура и США опубликовали результаты опросов взрослого населения Соединенных Штатов за 1988-2002 годы, проведенные Национальным центром общественного мнения при Чикагском университете. Всего обработали более 55 тысяч анкет.Ученых интересовали данные о том, сколько партнеров было у человека за прошлый год и в течение пяти лет. Оказалось, у 15,2 процента мужчин секса не было год, у 8,7 процента — пять лет. У женщин — 26,3 и 17,4 процента соответственно. Среди участников опроса были и те, кто состоит в браке. Похожие данные получили в других странах: например, 24 процента супружеских пар в Японии в возрасте 20-59 лет ни разу за прошедший до опроса год не вступали в связь.Затем ученые сравнили эти результаты с ответами на вопрос о счастье. Как выяснилось, они не коррелируют: те, кто долгое время не имел интимных отношений, счастливы не меньше, чем сексуально активные мужчины и женщины. В популярной психологии всегда считали наоборот — длительное воздержание у физически здорового взрослого человека указывает на эмоциональное неблагополучие. "Возможно, в человеческой близости есть другие измерения, которые гораздо больше влияют на душевное состояние, и сексуальная активность отходит на второй план", — пишут авторы работы. Речь идет о самодостаточности, уверенности и принятии себя, о жизненных целях и личностном росте. Конечно, это не исключает интимных контактов. Специалисты призывают не путать сексуальную неактивность с асексуальностью, под которой понимают отсутствие влечения. По разным оценкам, в Великобритании примерно один процент взрослых никогда не испытывали притяжения ни к кому. Среди финских женщин таких 3,3 процента.Исследователи из Университета Британской Колумбии (Канада), которые приводят эти цифры, полагают, что часть случаев асексуальности не подпадает под определение психических расстройств и, возможно, существует некая особая сексуальная ориентация. Американский ученый Альфред Кинси еще в середине XX века для людей без влечения создал отдельную категорию — Х.Романтические отношения без стресса"История человечества свидетельствует — от длительного воздержания еще никто не умер", — говорит Татьяна Семашко.Она отмечает, что у организма есть способы снять сексуальное напряжение. У мужчин это поллюции — непроизвольные семяизвержения, женщины могут испытывать оргаистические проявления во время эротических сновидений.Что касается мастурбации, которую в прошлые века считали грехом и жестоко карали, то сейчас ее рассматривают как способ сексуальной разрядки или изучения собственного тела. Занимается ею человек или нет — зависит от половой конституции, темперамента, нехватки контактов с партнером. Речь, конечно, о взрослых здоровых людях, которые социализированы, адаптированы, профессионально успешны. Если мастурбация приобретает болезненные формы, нужно обращаться к специалисту."Утверждать, что секс так уж необходим для здоровья, я, конечно же, не могу. Но в обществе есть установка: он очень важен. Иногда такое убеждение приводит к печальным последствиям. Помню, на прием пришла женщина — она испытала сильный стресс из-за интимной близости с человеком, с которым познакомилась в интернете. У нее возникло чувство, будто ее изнасиловали. Так что я скептически отношусь к "сексу ради здоровья", — говорит доктор Семашко.Она объясняет, что ощущение счастья — не судорога длительностью 0,8 секунды. Рефлекс от оргазма заканчивается на уровне спинного мозга, а счастье проникает в ум. "В результате общения в мозге запускаются биохимические реакции — синтезируются и накапливаются гормоны удовольствия, происходит соитие, затем оргаистическая разрядка. Информация об этом по проводящим путям через спинной мозг поступает в головной, и там вспыхивает фейерверк экстаза, о котором в "Камасутре" сказано: человек, познавший его, подобен богам".Связь секса и здоровья не так однозначна, как принято считать, утверждают ученые из Юго-Западного университета США. Они изучают феномен "интима по согласию", когда человек не ведом желанием, а просто не хочет отказывать партнеру или супругу. Такой акт нередко сопровождается негативными эмоциями и даже стрессом, о чем свидетельствует повышенный уровень гормона кортизола. И это, по данным специалистов, хуже, чем самоограничение.

https://ria.ru/20210131/sparivanie-1595172706.html

https://ria.ru/20210109/oksitotsin-1590645158.html

https://ria.ru/20191115/1560945057.html

https://rsport.ria.ru/20200717/1574511526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

секс, биология, день святого валентина, здоровье