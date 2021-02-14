Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210214/samolet-1597269405.html
Пилот рассказал, чем опасно пить кофе на борту самолета
Пилот рассказал, чем опасно пить кофе на борту самолета
Британский пилот объяснил, почему пассажирам стоит отказаться от употребления кофе на борту самолета, сообщает Express. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T02:21
2021-02-14T02:21
туристы
туризм
туризм
пассажиры
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148598/81/1485988168_0:34:3000:1722_1920x0_80_0_0_98cbe10f04fa0ee90dc6a03ba98f7f69.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Британский пилот объяснил, почему пассажирам стоит отказаться от употребления кофе на борту самолета, сообщает Express.Он назвал место, где готовят еду во время полета, "самым грязным на земле". Однажды он увидел, как бортпроводник выливает старый кофе в унитаз и нажимает кнопку смыва носиком кофейника. "Затем он заварил в нем свежий напиок и подал его клиентам", — говорит пилот.Ранее одна из стюардесс рассказывала, что никогда не пьет в самолете кофе или чай. Дело в том, что для их приготовления используется бортовая вода. Емкость, из которой ее наливают, моют крайне редко, поэтому в ней может быть множество бактерий.На разных форумах члены экипажа рассказывали, что во время полета они стараются употреблять напитки только в запечатанной таре.
https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148598/81/1485988168_160:0:2829:2002_1920x0_80_0_0_05d79e76513d2742860fd56559572953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, туризм, пассажиры, новости - туризм

Пилот рассказал, чем опасно пить кофе на борту самолета

02:21 14.02.2021
 
© Fotolia / zinaidasopina112Еда в аэропорту
Еда в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Fotolia / zinaidasopina112
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Британский пилот объяснил, почему пассажирам стоит отказаться от употребления кофе на борту самолета, сообщает Express.
Он назвал место, где готовят еду во время полета, "самым грязным на земле".
Однажды он увидел, как бортпроводник выливает старый кофе в унитаз и нажимает кнопку смыва носиком кофейника. "Затем он заварил в нем свежий напиок и подал его клиентам", — говорит пилот.
Ранее одна из стюардесс рассказывала, что никогда не пьет в самолете кофе или чай. Дело в том, что для их приготовления используется бортовая вода. Емкость, из которой ее наливают, моют крайне редко, поэтому в ней может быть множество бактерий.
На разных форумах члены экипажа рассказывали, что во время полета они стараются употреблять напитки только в запечатанной таре.
Отдых в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 08:00Туризм
Любовь в локдауне: как встретиться парам, которые разлучил COVID-19
 
ТуризмтуристыТуризмпассажирыНовости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Иране назвали цели совместных с Россией военно-морских учений
14:12Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день
13:59В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека
13:56Путин высказался о развитии отношений России с Японией
13:44Военный Ту-142 сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя
13:34Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье
13:28США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием
13:20В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке
13:13В Египте обнаружили, предположительно, древнейшую в мире пивоварню
13:09Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150 человек
13:07Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине
13:06Коммунальщики Подмосковья вывезли более 24,5 тысячи кубометров снега
12:52Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней
12:38После обрушения крыши ангара на юге Москвы завели дело
12:35При обрушении крыши склада на юге Москвы погиб человек
12:26Саргсян раскритиковал смену власти в Армении в 2018 году
12:06Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
11:54Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана
11:45Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН
11:42В Швеции призвали к давлению на ФРГ по вопросу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния