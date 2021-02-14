https://ria.ru/20210214/samolet-1597269405.html

Пилот рассказал, чем опасно пить кофе на борту самолета

Пилот рассказал, чем опасно пить кофе на борту самолета

Британский пилот объяснил, почему пассажирам стоит отказаться от употребления кофе на борту самолета, сообщает Express. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T02:21

2021-02-14T02:21

2021-02-14T02:21

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Британский пилот объяснил, почему пассажирам стоит отказаться от употребления кофе на борту самолета, сообщает Express.Он назвал место, где готовят еду во время полета, "самым грязным на земле". Однажды он увидел, как бортпроводник выливает старый кофе в унитаз и нажимает кнопку смыва носиком кофейника. "Затем он заварил в нем свежий напиок и подал его клиентам", — говорит пилот.Ранее одна из стюардесс рассказывала, что никогда не пьет в самолете кофе или чай. Дело в том, что для их приготовления используется бортовая вода. Емкость, из которой ее наливают, моют крайне редко, поэтому в ней может быть множество бактерий.На разных форумах члены экипажа рассказывали, что во время полета они стараются употреблять напитки только в запечатанной таре.

https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html

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