Путин рассказал, почему против России проводят политику сдерживания
00:11 14.02.2021 (обновлено: 00:12 14.02.2021)
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Достижения России в различных областях раздражают, откуда и появляется политика сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот с учетом того, что наши ученые-биологи изобрели вакцину, хочу обратить ваше внимание. Это не единственное достижение, у нас много достижений. Это начинает уже раздражать. Отсюда появляется политика сдерживания. В том числе и в экономике, КОКОМовские (от КОКОМ - Координационный совет по экспортному контролю, международная организация для контроля над экспортом в СССР - ред.) списки никто не отменил, они же на практике функционировали. Даже в 90-ые годы. Никто же не отменял этих ограничений. Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше обращать на это внимание", - сказал он на встрече с главредами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".
"Как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать, все, тогда сразу началась политика сдерживания. Ну вы чего, этого не понимаете, что ли, не видите? Именно тогда, потихонечку, исподволь, маленькими шажками, все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", - добавил он.