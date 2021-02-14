Путин рассказал, почему против России проводят политику сдерживания

"Вот с учетом того, что наши ученые-биологи изобрели вакцину, хочу обратить ваше внимание. Это не единственное достижение, у нас много достижений. Это начинает уже раздражать. Отсюда появляется политика сдерживания. В том числе и в экономике, КОКОМовские (от КОКОМ - Координационный совет по экспортному контролю, международная организация для контроля над экспортом в СССР - ред.) списки никто не отменил, они же на практике функционировали. Даже в 90-ые годы. Никто же не отменял этих ограничений. Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше обращать на это внимание", - сказал он на встрече с главредами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".