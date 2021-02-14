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Обвиняемый в госизмене в пользу Украины военный напал на сотрудника СИЗО
Обвиняемый в госизмене в пользу Украины военный напал на сотрудника СИЗО
Российский военный Руслан Артыков, обвиняемый в госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника в СИЗО "Лефортово", рассказала РИА Новости член столичной... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T11:22
2021-02-14T13:38
россия
сизо лефортово
ева меркачева
общественная наблюдательная комиссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский военный Руслан Артыков, обвиняемый в госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника в СИЗО "Лефортово", рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева."Артыков напал на сотрудника "Лефортово". Предшествовали этому проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьёзное", - сказала она.Меркачева отметила, что Артыкова поместили в карцер. Видеоматериалы произошедшего передали в Следственный комитет.Меркачева добавила, что она подобных инцидентов ранее в "Лефортово" не помнит.ФСБ в конце 2020 года сообщила о задержании в городе Аксай Ростовской области гражданина России, служившего в Южном военном округе, по подозрению в государственной измене. По информации службы, мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских Вооруженных сил, по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Как сообщали СМИ, подозреваемым является Руслан Артыков.
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россия, сизо лефортово, ева меркачева, общественная наблюдательная комиссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Обвиняемый в госизмене в пользу Украины военный напал на сотрудника СИЗО

11:22 14.02.2021 (обновлено: 13:38 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский военный Руслан Артыков, обвиняемый в госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника в СИЗО "Лефортово", рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
"Артыков напал на сотрудника "Лефортово". Предшествовали этому проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьёзное", - сказала она.
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Меркачева отметила, что Артыкова поместили в карцер. Видеоматериалы произошедшего передали в Следственный комитет.
Меркачева добавила, что она подобных инцидентов ранее в "Лефортово" не помнит.
ФСБ в конце 2020 года сообщила о задержании в городе Аксай Ростовской области гражданина России, служившего в Южном военном округе, по подозрению в государственной измене. По информации службы, мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских Вооруженных сил, по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Как сообщали СМИ, подозреваемым является Руслан Артыков.
Наручники - РИА Новости, 1920, 12.02.2020
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РоссияСИЗО ЛефортовоЕва МеркачеваОбщественная наблюдательная комиссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
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