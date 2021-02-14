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На Мясницкой улице в Москве перекрыли движение из-за пожара
На Мясницкой улице в Москве перекрыли движение из-за пожара
Движение транспорта по улице Мясницкой в центре Москвы полностью перекрыто из-за крупного пожара, сообщает дептранс в Telegram. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T21:30
2021-02-14T21:30
2021-02-14T21:44
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Движение транспорта по улице Мясницкой в центре Москвы полностью перекрыто из-за крупного пожара, сообщает дептранс в Telegram.Возгорание произошло в доме 24/7, строение 3, на улице Мясницкой, были эвакуированы около 40 человек. По данным спасателей, площадь возгорания в двухэтажном здании старой постройки составляет 500 квадратных метров, огонь быстро распространяется."Произошло возгорание в жилом доме. Движение по улице Мясницкая полностью перекрыто. Затруднение движения - 0,4 километра", - говорится в сообщении дептранса.
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москва, происшествия
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Движение транспорта по улице Мясницкой в центре Москвы
полностью перекрыто из-за крупного пожара, сообщает дептранс в Telegram.
Возгорание произошло в доме 24/7, строение 3, на улице Мясницкой, были эвакуированы около 40 человек. По данным спасателей, площадь возгорания в двухэтажном здании старой постройки составляет 500 квадратных метров, огонь быстро распространяется.
"Произошло возгорание в жилом доме. Движение по улице Мясницкая полностью перекрыто. Затруднение движения - 0,4 километра", - говорится в сообщении дептранса.