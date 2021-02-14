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На Мясницкой улице в Москве перекрыли движение из-за пожара

На Мясницкой улице в Москве перекрыли движение из-за пожара

Движение транспорта по улице Мясницкой в центре Москвы полностью перекрыто из-за крупного пожара, сообщает дептранс в Telegram. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T21:30

2021-02-14T21:30

2021-02-14T21:44

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Движение транспорта по улице Мясницкой в центре Москвы полностью перекрыто из-за крупного пожара, сообщает дептранс в Telegram.Возгорание произошло в доме 24/7, строение 3, на улице Мясницкой, были эвакуированы около 40 человек. По данным спасателей, площадь возгорания в двухэтажном здании старой постройки составляет 500 квадратных метров, огонь быстро распространяется."Произошло возгорание в жилом доме. Движение по улице Мясницкая полностью перекрыто. Затруднение движения - 0,4 километра", - говорится в сообщении дептранса.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия